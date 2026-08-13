Звірка ТЦК на роботі: як обліковувати працівників з УБД без ВОД

Облік документів на підприємстві для військовозобов'язаних. Фото: Pexels, колаж

Наявність у працівника статусу учасника бойових дій автоматично підтверджує його військовий досвід, однак пусті графи в електронних реєстрах викликають багато питань в підприємців, як правильно вести облік ветеранів бойових дій. Щоб майбутня звірка з ТЦК пройшла без штрафів, кадровикам радять використовувати дані з обох видів документів або ж підстраховуватися спеціальними супровідними листами.

Як це правильно зробити пояснює Новини.LIVE.

Працівник не надав військовий квиток: як пройде звірка ТЦК

Система "Резерв+" має технічну особливість, бо у ній не відображається інформація щодо проходження людиною військової служби. Через це фахівці кадрових відділів опиняються у глухому куті, коли приймають на роботу особу з посвідченням учасника бойових дій.

Цифрові бази не дозволяють коректно заповнити графу 15 у Списках військового обліку, хоча сам статус УБД є беззаперечним свідченням наявності бойового досвіду. За словами експертів, компаніям варто просити у таких працівників додатковий паперовий військово-обліковий документ, найчастіше військовий квиток.

Якщо ветеран надає фізичний документ, роботодавець ставить у п'ятнадцятій графі чітку позначку "Так". Тривалість служби чи конкретне місце її проходження вписувати не потрібно. Чинне законодавство не забороняє одночасно використовувати цифровий та паперовий формати, тому у графу 9 списку слід внести реквізити одразу обох документів.

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Ситуація стає складнішою, коли працівник з УБД не надає паперового військового квитка. Оскільки саме посвідчення учасника бойових дій не належить до переліку обов'язкових паперів при працевлаштуванні, кадровик має законне право поставити в графі 15 позначку "Ні", адже офіційно міг і не знати про цей статус.

Працівник не приносить ВОД — що робити для уникнення проблем з ТЦК

Отримати відсутні дані про військову службу підприємство може лише двома способами: або переконати працівника принести паперовий ВОД, або ж дочекатися, коли на підприємстві проходитиме офіційна звірка з ТЦК.

Щоб уникнути претензій з боку контролюючих органів через пусті графи до моменту звірки, спеціалісти рекомендують діяти на випередження. Кадровикам необхідно зафіксувати відсутність інформації у спеціальному супровідному листі. У ньому чітко прописується, що у військово-обліковому документі, який надав співробітник, не було даних про проходження служби, необхідних для заповнення графи 15.

Як писали раніше Новини.LIVE, Уряд запровадив нові правила військового обліку, які суттєво змінюють порядок обслуговування чоловіків за кордоном. Відповідно до урядової постанови № 981, громадяни віком від 18 до 60 років зможуть отримати консульські послуги виключно за наявності електронного військово-облікового документа, причому не зареєстрованих у системі українців ставитимуть на облік дистанційно без обов'язкового проходження медкомісії.

Також юристи пояснили, чому навіть громадянина з бронюванням можуть викликати до ТЦК. Але йти при цьому до установки не обов'язково — для цього особі достатньо визнати провину через мобільний застосунок "Резерв+" і законознавці пояснили, як це зробити.