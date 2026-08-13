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Главная ТЦК Сверка списков с ТЦК: что делать с ветеранами без бумажного ВОД

Сверка списков с ТЦК: что делать с ветеранами без бумажного ВОД

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 21:40
Сверка ТЦК на работе: как учитывать сотрудников с УБД без ВОД
Учет документов на предприятии для военнообязанных. Фото: Pexels, коллаж

Наличие у работника статуса участника боевых действий автоматически подтверждает его военный опыт, однако пустые графы в электронных реестрах вызывают у предпринимателей множество вопросов о том, как правильно вести учет ветеранов боевых действий. Чтобы предстоящая сверка с ТЦК прошла без штрафов, кадровикам рекомендуют использовать данные из обоих видов документов или же подстраховываться специальными сопроводительными письмами.

Как это правильно передает Новини.LIVE.

Работник не предоставил военный билет: как пройдет сверка с ТЦК

Система «Резерв+» имеет техническую особенность: в ней не отображается информация о прохождении человеком военной службы. Из-за этого специалисты кадровых отделов оказываются в тупике, когда принимают на работу человека с удостоверением участника боевых действий.

Цифровые базы данных не позволяют корректно заполнить графу 15 в Списках воинского учета, хотя сам статус УБД является неоспоримым свидетельством наличия боевого опыта. По словам экспертов, компаниям следует запрашивать у таких сотрудников дополнительный бумажный военно-учетный документ, чаще всего военный билет.

Если ветеран предоставляет физический документ, работодатель ставит в пятнадцатой графе четкую отметку «Да». Продолжительность службы или конкретное место её прохождения вписывать не нужно. Действующее законодательство не запрещает одновременно использовать цифровой и бумажный форматы, поэтому в графу 9 списка следует внести реквизиты сразу обоих документов.

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Ситуация усложняется, когда работник с УБД не предоставляет бумажный военный билет. Поскольку само удостоверение участника боевых действий не входит в перечень обязательных документов при трудоустройстве, кадровик имеет законное право поставить в графе 15 отметку «Нет», ведь официально он мог и не знать об этом статусе.

Работник не приносит ВОД — что делать, чтобы избежать проблем с ТЦК

Получить недостающие данные о военной службе предприятие может только двумя способами: либо убедить работника принести бумажное удостоверение участника боевых действий, либо дождаться, когда на предприятии будет проводиться официальная сверка с ТЦК.

Чтобы избежать претензий со стороны контролирующих органов из-за пустых граф до момента сверки, специалисты рекомендуют действовать на опережение. Кадровикам необходимо зафиксировать отсутствие информации в специальном сопроводительном письме. В нем четко указывается, что в военно-учетном документе, предоставленном сотрудником, отсутствовали данные о прохождении службы, необходимые для заполнения графы 15.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, правительство ввело новые правила воинского учета, которые существенно меняют порядок обслуживания мужчин за рубежом. В соответствии с постановлением правительства № 981, граждане в возрасте от 18 до 60 лет смогут получить консульские услуги исключительно при наличии электронного военно-учетного документа, причём не зарегистрированных в системе украинцев будут ставить на учёт дистанционно без обязательного прохождения медкомиссии.

Также юристы объяснили, почему даже гражданина с бронированием могут вызвать в ТЦК. Но при этом идти в учреждение не обязательно — для этого достаточно признать вину через мобильное приложение "Резерв+", и правоведы объяснили, как это сделать.

военный учет предприятия ТЦК и СП
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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