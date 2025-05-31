Мобілізація засудженого - коли звільненого із виправного центру можуть мобілізувати

У виправному центрі. Фото: "Бабель"

Громадянин, який був звільнений з виправного центру, але не відпрацював визначені йому судом години громадських робіт, не може бути мобілізований. Причиною є те, що він вважається особою, яка відбуває ухвалене судом покарання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Мобілізація після звільнення з виправного центру

До юристів звернувся громадянин, який був за рішенням суду звільнений із виправного центру.

Але при цьому, пояснив сам громадянин, він має відпрацювати 240 годин громадських робіт.

Громадянин поцікавився, чи може він бути мобілізований до лав Збройних сил України у такій ситуації.

"Поки ви не відпрацювали 240 годин громадських робіт, ви вважаєтесь особою, яка відбуває покарання, навіть якщо не перебуваєте в місцях позбавлення волі", — наголосив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Тож мобілізувати такого громадянина неможливо.

Які законні дії може здійснити ТЦК

Разом з тим, додав Айвазян, територіальний центр комплектування може здійснити певні кроки наперед.

"В той самий час направити Вас на проходження ВЛК та вручити мобіілізаційне розпорядження на дату закінчення відбування покарання ТЦК цілком може", — запевнив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто із засуджених в Україні підлягає мобілізації у червні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, які категорії засуджених громадян не підлягають мобілізації.