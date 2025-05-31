Мобилизация осужденного - когда освобожденного из исправительного центра могут мобилизовать

В исправительном центре. Фото: "Бабель"

Гражданин, который был освобожден из исправительного центра, но не отработал определенные ему судом часы общественных работ, не может быть мобилизован. Причиной является то, что он считается лицом, отбывающим принятое судом наказание.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Мобилизация после освобождения из исправительного центра

К юристам обратился гражданин, который был по решению суда освобожден из исправительного центра.

Но при этом, пояснил сам гражданин, он должен отработать 240 часов общественных работ.

Гражданин поинтересовался, может ли он быть мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины в такой ситуации.

"Пока вы не отработали 240 часов общественных работ, вы считаетесь лицом, отбывающим наказание, даже если не находитесь в местах лишения свободы", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Поэтому мобилизовать такого гражданина невозможно.

Какие законные действия может осуществить ТЦК

Вместе с тем, добавил Айвазян, территориальный центр комплектования может осуществить определенные шаги заранее.

"В то же время направить Вас на прохождение ВВК и вручить мобилизационное распоряжение на дату окончания отбывания наказания ТЦК вполне может", — заверил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из осужденных в Украине подлежит мобилизации в июне 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, какие категории осужденных граждан не подлежат мобилизации.