Зняття з обліку в ТЦК — як знятися з обліку після звільнення із армії

Військовий оформлює звільнення за станом здоров’я. Фото: ООТЦК

Військовослужбовець, який був звільнений зі Збройних сил України за станом здоров’я, має право знятися і з військового обліку в ТЦК. Для цього громадянин має пройти військово-лікарську комісію.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який був списаний з армії згідно із статтею 26 "Про військовий обов'язок і військову службу".

Громадянин поцікавився, чи може він з такою статтею у військовому квитку знятися з військового обліку у ТЦК.

"Ви були звільнені у запас у зв'язку за станом здоров'я", — зазначив адвокат Юрій Айвазян, наголосивши, що у такій ситуації зняття з військового обліку є можливим.

Як звільненому з армії знятися з військового обліку

Айвазян пояснив, що треба зробити у такій ситуації військовослужбовцю, звільненому із ЗСУ.

"Для того, аби Вам зараз знятися з обліку військовозобов'язаних в ТЦК, необхідно пройти ВЛК та отримати рішення про визнання Вас непридатним до проходження військової служби згідно Наказу МОУ №402", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, у яких випадках військовозобов’язаному громадянину можливо знятися з військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, хто мав бути знятий з військового обліку в березні 2025 року.