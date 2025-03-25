Снятие с учета в ТЦК — как сняться с учета после увольнения из армии

Военный оформляет увольнение по состоянию здоровья. Фото: ООТЦК

Военнослужащий, который был уволен из Вооруженных сил Украины по состоянию здоровья, имеет право сняться и с воинского учета в ТЦК. Для этого гражданин должен пройти военно-врачебную комиссию.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который был списан из армии согласно статье 26 "О воинской обязанности и военной службе".

Гражданин поинтересовался, может ли он с такой статьей в военном билете сняться с воинского учета в ТЦК.

"Вы были уволены в запас в связи с состоянием здоровья", — отметил адвокат Юрий Айвазян, отметив, что в такой ситуации снятие с воинского учета возможно.

Как уволенному из армии сняться с воинского учета

Айвазян объяснил, что надо сделать в такой ситуации военнослужащему, уволенному из ВСУ.

"Для того, чтобы Вам сейчас сняться с учета военнообязанных в ТЦК, необходимо пройти ВВК и получить решение о признании Вас непригодным к прохождению военной службы согласно Приказу МОУ №402", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, в каких случаях военнообязанному гражданину возможно сняться с воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, кто должен был быть снят с воинского учета в марте 2025 года.