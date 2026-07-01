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Головна ТЦК Звільнення із ЗСУ через інвалідність: треба йти в ТЦК і ЦНАП

Звільнення із ЗСУ через інвалідність: треба йти в ТЦК і ЦНАП

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 21:40
Звільнення із ЗСУ через інвалідність: треба йти в ТЦК і ЦНАП
Військовослужбовець ЗСУ, подача документів в ЦНАП. Фото: Генштаб, cnaprv.gov.ua

Громадяни, у яких встановили групу інвалідності, можуть бути звільнені з лав Збройних сил України. Після звільнення громадянин має стати на облік у своєму територіальному центрі комплектування. Далі така особа має через ЦНАП оформити відстрочку за фактом інвалідності.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Звільнення військовослужбовця

Військовослужбовці ЗСУ мають право звільнитися з лав української армії. Право на звільнення гарантується державою.

Втім, звільнитися зі Збройних сил України можуть не усі військовослужбовці, а лише ті, які мають визначені у законодавстві підстави. Список підстав вказаний у законі про військову службу.

Частина підстав пов’язана із станом здоров’я військовослужбовця. Так, можуть звільнитися ті військовослужбовці, у яких встановлено групу інвалідності.

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До юристів звернувся громадянин, який планує звільнитися з лав ЗСУ через наявність інвалідності. Чоловік поцікавився, як йому правильно оформити звільнення з армії і оформлення в ТЦК після звільнення.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що є два обов’язкові кроки. Адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Колишньому військовослужбовцю треба просто стати на облік в ТЦК за місцем реєстрації або проживання".

Айвазян пояснив, яким є другий крок: "Також рекомендую негайно оформити відстрочку через ЦНАП, подавши документи, що підтверджують особу та інвалідність. Варто мати на увазі, що оформлення відстрочки по інвалідності через "Резерв+" тимчасово не працює із технічних причин".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, які документи потрібні для звільнення із ЗСУ.

Військовослужбовець, який планує звільнитися з лав ЗСУ, повинен написати рапорт на ім’я командира військової частини, у якій проходить службу. Також потрібно надати нотаріальні копії документів, які підтверджують право на звільнення.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, який крок є обов'язковим у процесі звільнення із ЗСУ за станом здоров'я.

Проблеми зі здоров’ям дозволяють військовослужбовцям звільнитися з лав ЗСУ. Для того, аби розпочати процес звільнення за станом здоров’я, потрібно пройти військово-лікарську комісію. Саме постанова ВЛК є обов’язковим документом для звільнення.

ЦНАП ТЦК та СП звільнення з армії
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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