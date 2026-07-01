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Главная ТЦК Увольнение из ВСУ по инвалидности: нужно обращаться в ТЦК и ЦПАУ

Увольнение из ВСУ по инвалидности: нужно обращаться в ТЦК и ЦПАУ

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 21:40
Увольнение из ВСУ по инвалидности: нужно обращаться в ТЦК и ЦПАУ
Военнослужащий ВСУ, подача документов в ЦНАП. Фото: Генштаб, cnaprv.gov.ua

Граждане, которым установлена группа инвалидности, могут быть уволены из Вооруженных сил Украины. После увольнения гражданин должен встать на учет в своем территориальном центре комплектования. Затем такое лицо должно через ЦПАУ оформить отсрочку по факту инвалидности.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Увольнение военнослужащего

Военнослужащие ВСУ имеют право уволиться из рядов украинской армии. Право на увольнение гарантируется государством.

Впрочем, уволиться из Вооруженных сил Украины могут не все военнослужащие, а только те, у кого есть основания, определенные в законодательстве. Список оснований указан в законе о военной службе.

Часть оснований связана с состоянием здоровья военнослужащего. Так, могут уволиться те военнослужащие, у которых установлена группа инвалидности.

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К юристам обратился гражданин, который планирует уволиться из ВСУ в связи с инвалидностью. Мужчина поинтересовался, как ему правильно оформить увольнение из армии и регистрацию в ТЦК после увольнения.

Юристы, комментируя эту ситуацию, подчеркнули, что существует два обязательных шага. Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Бывшему военнослужащему нужно просто встать на учет в ТЦК по месту регистрации или проживания".

Айвазян объяснил, в чём заключается второй шаг: "Также рекомендую немедленно оформить отсрочку через ЦПАУ, подав документы, подтверждающие личность и инвалидность. Стоит иметь в виду, что оформление отсрочки по инвалидности через "Резерв+" временно не работает по техническим причинам".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие документы необходимы для увольнения из ВСУ.

Военнослужащий, планирующий уволиться из ВСУ, должен написать рапорт на имя командира воинской части, в которой проходит службу. Также необходимо предоставить нотариально заверенные копии документов, подтверждающих право на увольнение.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, какой шаг является обязательным в процессе увольнения из ВСУ по состоянию здоровья.

Проблемы со здоровьем позволяют военнослужащим уволиться из ВСУ. Для того чтобы начать процесс увольнения по состоянию здоровья, необходимо пройти военно-врачебную комиссию. Именно заключение ВВК является обязательным документом для увольнения.

ЦПАУ ТЦК и СП увольнение с армии
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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