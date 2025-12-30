У Резерв + зникли дані- чи матиме громадянин проблеми з групою оповіщення ТЦК

"Резерв+" для військовозобов’язаних громадян. Фото: Новини.LIVE

У деяких випадках із застосунку "Резерв+" на якийсь час може зникнути частина військово-облікових даних. Юристи пояснили, чи можуть через це у громадян виникнути проблеми у спілкування із групами оповіщення ТЦК.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Що може статися із "Резерв+"

До юристів звернувся громадянин, який раніше був виключений з військового обліку.

Але, пояснив чоловік, після оновлення застосунку "Резерв+" майже усі дані в профілі зникли.

Громадянин поцікавився, чи не вплине це на дії групи оповіщення ТЦК при зустрічі з ним.

"В "Резерв+" Ви маєте такі ж самі дані, як і в реєстрі "Оберіг", оскільки саме з Реєстру підтягується інформація до "Резерв+", — прокоментував ситуацію адвокат Юрій Айвазян, запевнивши громадянина, що тому немає підстав переживати з цієї проблеми.

"Скоріш за все, стався збій відносно розширених даних, що є доволі розповсюдженим явищем після оновлення застосунку", — пояснив проблему із "Резерв+" адвокат.

Що має значення для ТЦК

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив, що особливих проблем у громадянина в такій ситуації не буде.

"Для ТЦК та ДПСУ має значення лише Ваш військово-обліковий статус невійськовозобов'язаного", — підкреслив юрист.

Щодо інших даних, то вони, додав Дерій, повинні автоматично підтягнутися після оновлення застосунку.

