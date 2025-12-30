В Резерв + исчезли данные- будет ли у гражданина проблемы с группой оповещения ТЦК

Исчезли данные в "Резерв+" — будут ли проблемы в ТЦК
В некоторых случаях из приложения "Резерв+" на некоторое время может исчезнуть часть военно-учетных данных. Юристы объяснили, могут ли из-за этого у граждан возникнуть проблемы в общении с группами оповещения ТЦК.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Что может произойти с "Резерв+"
К юристам обратился гражданин, который ранее был исключен из воинского учета.
Но, пояснил мужчина, после обновления приложения "Резерв+" почти все данные в профиле исчезли.
Гражданин поинтересовался, не повлияет ли это на действия группы оповещения ТЦК при встрече с ним.
"В "Резерв+" Вы имеете такие же данные, как и в реестре "Оберіг", поскольку именно из Реестра подтягивается информация в "Резерв+", — прокомментировал ситуацию адвокат Юрий Айвазян, заверив гражданина, что поэтому нет оснований переживать по этой проблеме.
"Скорее всего, произошел сбой относительно расширенных данных, что является довольно распространенным явлением после обновления приложения", — пояснил проблему с "Резерв+" адвокат.
Что имеет значение для ТЦК
Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил, что особых проблем у гражданина в такой ситуации не будет.
"Для ТЦК и ГПСУ имеет значение только Ваш военно-учетный статус невоеннообязанного", — подчеркнул юрист.
Что касается других данных, то они, добавил Дерий, должны автоматически подтянуться после обновления приложения.
