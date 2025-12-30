В Резерв + исчезли данные- будет ли у гражданина проблемы с группой оповещения ТЦК

"Резерв+" для военнообязанных граждан. Фото: Новини.LIVE

В некоторых случаях из приложения "Резерв+" на некоторое время может исчезнуть часть военно-учетных данных. Юристы объяснили, могут ли из-за этого у граждан возникнуть проблемы в общении с группами оповещения ТЦК.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Что может произойти с "Резерв+"

К юристам обратился гражданин, который ранее был исключен из воинского учета.

Но, пояснил мужчина, после обновления приложения "Резерв+" почти все данные в профиле исчезли.

Гражданин поинтересовался, не повлияет ли это на действия группы оповещения ТЦК при встрече с ним.

"В "Резерв+" Вы имеете такие же данные, как и в реестре "Оберіг", поскольку именно из Реестра подтягивается информация в "Резерв+", — прокомментировал ситуацию адвокат Юрий Айвазян, заверив гражданина, что поэтому нет оснований переживать по этой проблеме.

"Скорее всего, произошел сбой относительно расширенных данных, что является довольно распространенным явлением после обновления приложения", — пояснил проблему с "Резерв+" адвокат.

Что имеет значение для ТЦК

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил, что особых проблем у гражданина в такой ситуации не будет.

"Для ТЦК и ГПСУ имеет значение только Ваш военно-учетный статус невоеннообязанного", — подчеркнул юрист.

Что касается других данных, то они, добавил Дерий, должны автоматически подтянуться после обновления приложения.

Напомним, мы ранее писали о том, как можно исправить неточности данных в реестре "Оберіг" через ТЦК и "Резерв+".

Добавим, мы сообщали о том, что делать, если в "Резерв+" не обновляются военно-учетные данные.