Процес зняття з розшуку ТЦК — тривалість зняття з розшуку

Перевірка документів на предмет розшуку ТЦК. Фото: УНІАН

Військовозобов’язаний громадянин може скасувати розшук від ТЦК заявою до центру комплектування. Якщо ж там вимоги громадянина не будуть задоволені, доведеться іти до суду, що подовжить процес зняття.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, як довго може тривати процес зняття військовозобов’язаного громадянина з розшуку територіального центру комплектування.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив тривалість різних етапів цього процесу.

"Один місяць — на розгляд заяви в ТЦК", — наголосив юрист.

Зняття з розшуку в суді

Айвазян розповів, що буде далі, якщо у територіальному центрі комплектування не знімуть громадянина з обліку.

"Якщо ТЦК не задовольнить вимоги, буде необхідно подавати скаргу до обласного ТЦК — це займе ще місяць. Якщо і скарга до ОТЦК не принесе результату, то у такому випадку — звернення до суду", — підкреслив адвокат.

У суді справу можуть розглядати мінімум два місяці.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які є вісім головних підстав, щоб ТЦК подав громадянина у розшук.

Додамо, ми повідомляли про те, як безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.