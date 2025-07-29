Процесс снятия с розыска ТЦК — продолжительность снятия с розыска

Проверка документов на предмет розыска ТЦК. Фото: УНІАН

Военнообязанный гражданин может отменить розыск от ТЦК заявлением в центр комплектования. Если же там требования гражданина не будут удовлетворены, придется идти в суд, что продлит процесс снятия.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, как долго может длиться процесс снятия военнообязанного гражданина с розыска территориального центра комплектования.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил продолжительность различных этапов этого процесса.

"Один месяц — на рассмотрение заявления в ТЦК", — подчеркнул юрист.

Снятие с розыска в суде

Айвазян рассказал, что будет дальше, если в территориальном центре комплектования не снимут гражданина с учета.

"Если ТЦК не удовлетворит требования, будет необходимо подавать жалобу в областной ТЦК — это займет еще месяц. Если и жалоба в ОТЦК не принесет результата, то в таком случае — обращение в суд", — подчеркнул адвокат.

В суде дело могут рассматривать минимум два месяца.

Напомним, мы ранее писали о том, какие есть восемь главных оснований, чтобы ТЦК подал гражданина в розыск.

Добавим, мы сообщали о том, как безопасно проверить себя на розыск ТЦК.