Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Снятие с розыска ТЦК — как долго длится процесс

Снятие с розыска ТЦК — как долго длится процесс

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 06:30
Процесс снятия с розыска ТЦК — продолжительность снятия с розыска
Проверка документов на предмет розыска ТЦК. Фото: УНІАН

Военнообязанный гражданин может отменить розыск от ТЦК заявлением в центр комплектования. Если же там требования гражданина не будут удовлетворены, придется идти в суд, что продлит процесс снятия.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Снятие с розыска в ТЦК

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, как долго может длиться процесс снятия военнообязанного гражданина с розыска территориального центра комплектования.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил продолжительность различных этапов этого процесса.

"Один месяц — на рассмотрение заявления в ТЦК", — подчеркнул юрист.

Снятие с розыска в суде

Айвазян рассказал, что будет дальше, если в территориальном центре комплектования не снимут гражданина с учета.

"Если ТЦК не удовлетворит требования, будет необходимо подавать жалобу в областной ТЦК — это займет еще месяц. Если и жалоба в ОТЦК не принесет результата, то в таком случае — обращение в суд", — подчеркнул адвокат.

В суде дело могут рассматривать минимум два месяца.

Напомним, мы ранее писали о том, какие есть восемь главных оснований, чтобы ТЦК подал гражданина в розыск.

Добавим, мы сообщали о том, как безопасно проверить себя на розыск ТЦК.

суд военный учет ТЦК и СП военнообязанные розыск
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации