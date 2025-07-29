Процесс снятия с розыска ТЦК — продолжительность снятия с розыска

Снятие с розыска ТЦК — как долго длится процесс
Военнообязанный гражданин может отменить розыск от ТЦК заявлением в центр комплектования. Если же там требования гражданина не будут удовлетворены, придется идти в суд, что продлит процесс снятия.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Снятие с розыска в ТЦК
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, как долго может длиться процесс снятия военнообязанного гражданина с розыска территориального центра комплектования.
Адвокат Юрий Айвазян объяснил продолжительность различных этапов этого процесса.
"Один месяц — на рассмотрение заявления в ТЦК", — подчеркнул юрист.
Снятие с розыска в суде
Айвазян рассказал, что будет дальше, если в территориальном центре комплектования не снимут гражданина с учета.
"Если ТЦК не удовлетворит требования, будет необходимо подавать жалобу в областной ТЦК — это займет еще месяц. Если и жалоба в ОТЦК не принесет результата, то в таком случае — обращение в суд", — подчеркнул адвокат.
В суде дело могут рассматривать минимум два месяца.
Напомним, мы ранее писали о том, какие есть восемь главных оснований, чтобы ТЦК подал гражданина в розыск.
Добавим, мы сообщали о том, как безопасно проверить себя на розыск ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!