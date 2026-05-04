Змінив паспорт: ТЦК має продовжити відстрочку

Громадянин на прийомі в ТЦК. Фото: Одеський ОТЦК

Відстрочка від мобілізації надається за наявності законних підстав. Продовження відстрочки у більшості випадків відбувається у автоматичному режимі. Зміна паспорту на ID‑картку не має впливати на продовження відстрочки.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка від призову

Військовозобов’язані громадяни України мають право на відстрочку від мобілізації в особливий період. Для того, аби отримати відстрочку, потрібно мати затверджену законом і підтверджену документально підставу для відстрочки.

Підстави для відстрочки можуть бути різноманітними. Це може бути як стан здоров’я, так і численні сімейні обставини.

Серед таких обставин є, зокрема, відстрочка для багатодітного батька. Або відстрочка для догляду за близьким родичем.

Зміна паспорту і продовження відстрочки

До юристів звернувся громадянин, який уже оформив відстрочку від мобілізації. Після чого, пояснив чоловік, він змінив паспорт, зі старого варіанту на ID-картку.

Громадянин поцікавився, чи продовжать йому відстрочку автоматично, чи доведеться через зміну паспорту знову подавати документи на відстрочку. Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, пояснив: "Зміна паспорту не буде перешкодою в продовженні відстрочки".

Дерій пояснив, чому зміна документу не впливає на відстрочку: "За законом, між Державною міграційною службою та реєстром "Оберіг" налаштована інформаційна взаємодія. Коли Ви отримуєте новий паспорт, дані мають передаватися до реєстру автоматично".

Більшість відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Відтак військовозобов'язаним не потрібно повторно подавати заяви чи звернення. Оновлений актуальний статус відображається у застосунку "Резерв+".

Відстрочка від мобілізації, оформлена для догляду за близьким родичем, має бути продовжена автоматично. Але на практиці, зазначили юристи, ситуація може бути дещо іншою. Тож військовозобов’язаному громадянину, можливо, доведеться відвідати ЦНАП із документами.