Заменил паспорт: ТЦК должен продлить отсрочку

Гражданин на приеме в ТЦК.

Отсрочка от мобилизации предоставляется при наличии законных оснований. Продление отсрочки в большинстве случаев происходит в автоматическом режиме. Замена паспорта на ID-карту не должно влиять на продление отсрочки.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка от призыва

Военнообязанные граждане Украины имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период. Для того, чтобы получить отсрочку, нужно иметь утвержденное законом и подтвержденное документально основание для отсрочки.

Основания для отсрочки могут быть разнообразными. Это может быть как состояние здоровья, так и многочисленные семейные обстоятельства.

Среди таких обстоятельств есть, в частности, отсрочка для многодетного родителя. Или отсрочка для ухода за близким родственником.

Смена паспорта и продление отсрочки

К юристам обратился гражданин, который уже оформил отсрочку от мобилизации. После чего, пояснил мужчина, он заменил паспорт, со старого варианта на ID-карту.

Гражданин поинтересовался, продлят ли ему отсрочку автоматически, или придется из-за замены паспорта снова подавать документы на отсрочку. Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, пояснил: "Замена паспорта не будет препятствием в продлении отсрочки".

Дерий объяснил, почему замена документа не влияет на отсрочку: "По закону, между Государственной миграционной службой и реестром "Оберіг" настроено информационное взаимодействие. Когда Вы получаете новый паспорт, данные должны передаваться в реестр автоматически".

Большинство отсрочек от мобилизации продолжаются автоматически. Поэтому военнообязанным не нужно повторно подавать заявления или обращения. Обновленный актуальный статус отображается в приложении "Резерв+".

Отсрочка от мобилизации, оформленная для ухода за близким родственником, должна быть продлена автоматически. Но на практике, отметили юристы, ситуация может быть несколько иной. Поэтому военнообязанному гражданину, возможно, придется посетить ЦПАУ с документами.