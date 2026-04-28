Головна ТЦК Змінив адресу в "Резерв+", але не прийшов у ТЦК: це порушення обліку

Дата публікації: 28 квітня 2026 00:30
Повідомлення в "Резерв+" про порушення військового обліку. Фото: Новини.LIVE

На 2026 рік основним військово-обліковим документом в Україні є застосунок "Резерв+". В ньому можна змінювати чи уточнювати свої військово-облікові дані. Але, змінивши дані про місце проживання, громадянин все одно має відвідати ТЦК і стати на облік особисто.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Електронний військово-обліковий документ

Протягом повномасштабної російсько-української війни в Україні кардинально змінився процес військового обліку. Зокрема, з’явилося таке явище, як електронний військово-обліковий документ.

Цим документом став мобільний застосунок "Резерв+". У ньому відображається інформація, внесена у загальний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг".

Після грудня 2025 року саме електронний ВОД у "Резерв+" став основним військово-обліковим документом українських громадян на військовому обліку. Нові паперові документи більше не видаються громадянам, які стають на військовий облік.

Порушення військового обліку попри внесення даних у "Резерв+"

До юристів звернувся громадянин, який виявив, що його оголосили у розшук ТЦК. Чоловік зазначив, що, переїхавши на нове місце проживання, він вніс ці дані у "Резерв+".

Але, додав громадянин, місцевий ТЦК він не відвідав і особисто на облік не став. Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що саме у цьому і є помилка військовозобов’язаного. Юрист Владислав Дерій зазначив: "На жаль, після того як Ви вказали нову адресу проживання в "Резерв+", але не стали на облік до місцевого ТЦК, то це було розцінено системою як порушення правил військового обліку, тому відповідно з'явився розшук і Ви вважаєтесь порушником".

Дерій пояснив, що робити у такій ситуації. Юрист підкреслив: "Подайте до ТЦК заяви про закриття справи про адміністративне правопорушення через спливання строків притягнення до адмінвідповідальності (якщо в розшуку більше 3 місяців) або за відсутністю складу правопорушення (якщо Ви зміните місце проживання в "Резерв+" на місце прописки)". Також можна оскаржити розшук у судовому порядку.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що після входу в "Резерв+" ТЦК отримає адреси і телефон громадянина.

Військовозобов’язаний громадянин, який встановив "Резерв+", не може увійти в цей застосунок анонімно. Територіальний центр комплектування отримає певну інформацію про громадянина. Але автоматичного набуття статусу "у розшуку" не станеться.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що робити, якщо у "Резерв+" зникла відстрочка від мобілізації.

У Міністерстві оборони розповіли, що зникнення відстрочки чи відсутність її продовження в застосунку "Резерв+" означає нестачу або застарілу інформацію у держреєстрах. У такій ситуації військовозобов’язаним варто особисто звернутися з підтвердними документами до будь-якого зручного ЦНАП.

ТЦК та СП військово-обліковий документ Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

