Сменил адрес в "Резерв+", но не пришел в ТЦК: это нарушение учета

Сообщение в "Резерв+" о нарушении воинского учета.

На 2026 год основным военно-учетным документом в Украине является приложение "Резерв+". В нем можно менять или уточнять свои военно-учетные данные. Но, изменив данные о месте жительства, гражданин все равно должен посетить ТЦК и стать на учет лично.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Электронный военно-учетный документ

В течение полномасштабной российско-украинской войны в Украине кардинально изменился процесс воинского учета. В частности, появилось такое явление, как электронный военно-учетный документ.

Этим документом стало мобильное приложение "Резерв+". В нем отображается информация, внесенная в общий реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг".

После декабря 2025 года именно электронный ВОД в "Резерв+" стал основным военно-учетным документом украинских граждан на воинском учете. Новые бумажные документы больше не выдаются гражданам, которые становятся на воинский учет.

Читайте также:

Нарушение воинского учета несмотря на внесение данных в "Резерв+"

К юристам обратился гражданин, который обнаружил, что его объявили в розыск ТЦК. Мужчина отметил, что, переехав на новое место жительства, он внес эти данные в "Резерв+".

Но, добавил гражданин, местный ТЦК он не посетил и лично на учет не стал. Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что именно в этом и есть ошибка военнообязанного. Юрист Владислав Дерий отметил: "К сожалению, после того как Вы указали новый адрес проживания в "Резерв+", но не стали на учет в местный ТЦК, то это было расценено системой как нарушение правил воинского учета, поэтому соответственно появился розыск и Вы считаетесь нарушителем".

Дерий объяснил, что делать в такой ситуации. Юрист подчеркнул: "Подайте в ТЦК заявления о закрытии дела об административном правонарушении из-за истечения сроков привлечения к админответственности (если в розыске более 3 месяцев) или за отсутствием состава правонарушения (если Вы измените место жительства в "Резерв+" на место прописки)". Также можно обжаловать розыск в судебном порядке.

Военнообязанный гражданин, который установил "Резерв+", не может войти в это приложение анонимно. Территориальный центр комплектования получит определенную информацию о гражданине. Но автоматического приобретения статуса "в розыске" не произойдет.

В Министерстве обороны рассказали, что исчезновение отсрочки или отсутствие ее продления в приложении "Резерв+" означает недостаток или устаревшую информацию в госреестрах. В такой ситуации военнообязанным следует лично обратиться с подтверждающими документами в любой удобный ЦПАУ.