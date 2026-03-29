Змінилася процедура оформлення відстрочки онлайн

В Україні з 1 квітня 2026 року змінюється мобілізаційний процес. Йдеться про цифровізацію багатьох механізмів, зкрема і про оформлення відстрочки.

Як це можна зробити онлайн, Новини.LIVE розповіла адвокат, керуючий Адвокатським бюро "Анни Даніель", кандидат юридичних наук Анна Даніель.

Як оформити відстрочку

Уряд запровадив автоматичне надання відстрочки через "Резерв+" для осіб з інвалідністю, студентів та багатодітних батьків. За словами адвоката, процедура максимально спрощена і зрозуміла.

Для оформлення відстрочки потрібно виконати наступні кроки:

У застосунку натискається три крапки біля ПІБ → "Подати запит на відстрочку". Система автоматично звертається до державних реєстрів (РАЦС, реєстри Міносвіти, соцзахисту). Якщо дані збігаються, статус у цифровому документі змінюється на "Відстрочка надана" протягом певного періоду часу.

Адвокат додала, що жодних повторних паперових заяв до ТЦК чи звертатися до ЦНАПу не потрібно.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE писали, що з 1 квітня будуть діяти електронні повістки. Вони надходитимуть в електронний кабінет військовозобовʼязаного. На думку адвоката це може спричинити сплеск кримінальних справ.

У свою чергу Мінцифри заспокоїло громадян і спростувало інформацію про повістки в "Дії". В міністерстві заявили, що не працюють над такою функцією. Також не планують створювати її у майбутньому.