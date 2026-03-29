Главная ТЦК Изменилась процедура оформления отсрочки онлайн

Дата публикации 29 марта 2026 06:38
Как оформить отсрочку. Фото: Новини.LIVE

В Украине с 1 апреля 2026 года меняется мобилизационный процесс. Речь идет о цифровизации многих механизмов, в том числе и об оформлении отсрочки.

Как это можно сделать онлайн, Новини.LIVE рассказала адвокат, управляющий Адвокатским бюро "Анны Даниэль", кандидат юридических наук Анна Даниэль.

Как оформить отсрочку

Правительство ввело автоматическое предоставление отсрочки через "Резерв+" для лиц с инвалидностью, студентов и многодетных родителей. По словам адвоката, процедура максимально упрощена и понятна.

Для оформления отсрочки нужно выполнить следующие шаги:

  1. В приложении нажимается три точки возле ФИО → "Подать запрос на отсрочку".
  2. Система автоматически обращается к государственным реестрам (ЗАГС, реестры Минобразования, соцзащиты).
  3. Если данные совпадают, статус в цифровом документе меняется на "Отсрочка предоставлена" в течение определенного периода времени.

Адвокат добавила, что никаких повторных бумажных заявлений в ТЦК или обращений в ЦНАП не нужно.

Ранее Новини.LIVE  писали, что с 1 апреля будут действовать электронные повестки. Они будут поступать в электронный кабинет военнообязанного. По мнению адвоката это может вызвать всплеск уголовных дел.

 

В свою очередь Минцифры успокоило граждан и опровергло информацию о повестках в "Дії". В министерстве заявили, что не работают над такой функцией. Также не планируют создавать ее в будущем.

Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
