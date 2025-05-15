Неточні дані у Резерв+ - як змінити неточні дані, звернення до ТЦК

Державний застосунок для військовозобов’язаних "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Якщо військовозобов’язаний громадянин помітив у застосунку "Резерв+" некоректні чи неточні військово-облікові дані, він має повідомити про це у територіальний центр комплектування. Існує два варіанти взаємодії із ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Виправлення неточних даних — варіант перший

У деяких громадян після встановлення на смартфон застосунку "Резерв+" виявилися проблеми із військово-обліковими даними. У них, зокрема, виявилися неточності та застарілі дані.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, як військовозобов’язаний громадянин може виправити ці неточності.

За словами юриста, існує два варіанти взаємодії із територіальним центром комплектування.

Варіант перший - у паперовій формі. "Громадянин повинен звернутися до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу (органу СБУ, розвідувального органу) за місцем перебування на військовому обліку", — зазначив Айвазян.

Другий варіант виправлення проблеми з "Резерв+"

Другий варіант, пояснив адвокат — це звернення до ТЦК у електронному вигляді.

"Громадянин повинен скористатися засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста для звернення до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу за місцем перебування на військовому обліку", — наголосив Юрій Айвазян.

У будь-якому випадку необхідно поінформувати ТЦК про некоректність тих чи інших даних, які мають бути приведені до актуального стану.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що після уточнення даних у ТЦК буде ще одна необхідна процедура.

Додамо, ми повідомляли про те, яке покарання загрожує громадянину, який не прийшов до ТЦК за повісткою про уточнення даних.