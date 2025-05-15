Неточные данные в Резерв+ - как изменить неточные данные, обращение в ТЦК

Государственное приложение для военнообязанных "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если военнообязанный гражданин заметил в приложении "Резерв+" некорректные или неточные военно-учетные данные, он должен сообщить об этом в территориальный центр комплектования. Существует два варианта взаимодействия с ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Исправление неточных данных — вариант первый

У некоторых граждан после установки на смартфон приложения "Резерв+" оказались проблемы с военно-учетными данными. В них, в частности, оказались неточности и устаревшие данные.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, как военнообязанный гражданин может исправить эти неточности.

По словам юриста, существует два варианта взаимодействия с территориальным центром комплектования.

Вариант первый — в бумажной форме. "Гражданин должен обратиться в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки или его отдел (орган СБУ, разведывательный орган) по месту пребывания на воинском учете", — отметил Айвазян.

Второй вариант исправления проблемы с "Резерв+"

Второй вариант, пояснил адвокат — это обращение в ТЦК в электронном виде.

"Гражданин должен воспользоваться средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста для обращения в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки или его отдел по месту пребывания на воинском учете", — отметил Юрий Айвазян.

В любом случае необходимо проинформировать ТЦК о некорректности тех или иных данных, которые должны быть приведены к актуальному состоянию.

Напомним, мы ранее писали о том, что после уточнения данных в ТЦК будет еще одна необходимая процедура.

Добавим, мы сообщали о том, какое наказание грозит гражданину, который не пришел в ТЦК по повестке об уточнении данных.