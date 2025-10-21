Відео
Головна ТЦК Зміна в паспорті — чи треба повідомляти ТЦК

Зміна в паспорті — чи треба повідомляти ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 00:30
Оновлено: 16:59
Коли треба повідомляти ТЦК про зміни в паспорті
Громадянин з внутрішнім паспортом громадянина України. Фото: з відкритих джерел

Після змін у особистому стані військовозобов’язані громадяни мусять повідомляти про них територіальні центри комплектування. Але далеко не усі зміни в паспорті цікавлять ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Повідомлення в ТЦК

Військовозобов’язані громадяни України, які перебувають на військовому обліку, мають визначені законодавством зобов’язання перед територіальними центрами комплектування.

Наприклад, вони повинні повідомляти в ТЦК про ті чи інші зміни у особистому стані.

Скажімо, потрібно інформувати територіальний центр комплектування про зміну місця реєстрації / проживання та народження дітей.

Та є й такі зміни, про які повідомляти не потрібно.

Яка зміна в паспорті не цікавить ТЦК

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який у 27 років вклеїв фотографію, яку потрібно було вклеїти у 25-річному віці.

Чоловік поцікавився, чи потрібно йому відвідати територіальний центр комплектування для інформування.

"Ні, повідомляти про це ТЦК непотрібно", — запевнив громадянина адвокат Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, про які зміни українці повинні повідомляти ТЦК обов'язково.

Додамо, ми повідомляли про те, чи потрібно повідомляти ТЦК про купівлю нерухомості.

закон військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані паспорт
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
