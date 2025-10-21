Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Изменение в паспорте — надо ли уведомлять ТЦК

Изменение в паспорте — надо ли уведомлять ТЦК

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 00:30
обновлено: 16:59
Когда надо сообщать ТЦК об изменениях в паспорте
Гражданин с внутренним паспортом гражданина Украины. Фото: из открытых источников

После изменений в личном состоянии военнообязанные граждане должны сообщать о них в территориальные центры комплектования. Но далеко не все изменения в паспорте интересуют ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Уведомление в ТЦК

Военнообязанные граждане Украины, состоящие на воинском учете, имеют определенные законодательством обязательства перед территориальными центрами комплектования.

Например, они должны сообщать в ТЦК о тех или иных изменениях в личном состоянии.

Скажем, нужно информировать территориальный центр комплектования об изменении места регистрации/проживания и рождения детей.

Но есть и такие изменения, о которых сообщать не нужно.

Какое изменение в паспорте не интересует ТЦК

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который в 27 лет вклеил фотографию, которую нужно было вклеить в 25-летнем возрасте.

Мужчина поинтересовался, нужно ли ему посетить территориальный центр комплектования для информирования.

"Нет, сообщать об этом ТЦК не нужно", — заверил гражданина адвокат Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, о каких изменениях украинцы должны сообщать ТЦК обязательно.

Добавим, мы сообщали о том, нужно ли уведомлять ТЦК о покупке недвижимости.

закон военный учет ТЦК и СП военнообязанные паспорт
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации