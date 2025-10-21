Когда надо сообщать ТЦК об изменениях в паспорте

Гражданин с внутренним паспортом гражданина Украины. Фото: из открытых источников

После изменений в личном состоянии военнообязанные граждане должны сообщать о них в территориальные центры комплектования. Но далеко не все изменения в паспорте интересуют ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Уведомление в ТЦК

Военнообязанные граждане Украины, состоящие на воинском учете, имеют определенные законодательством обязательства перед территориальными центрами комплектования.

Например, они должны сообщать в ТЦК о тех или иных изменениях в личном состоянии.

Скажем, нужно информировать территориальный центр комплектования об изменении места регистрации/проживания и рождения детей.

Но есть и такие изменения, о которых сообщать не нужно.

Какое изменение в паспорте не интересует ТЦК

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который в 27 лет вклеил фотографию, которую нужно было вклеить в 25-летнем возрасте.

Мужчина поинтересовался, нужно ли ему посетить территориальный центр комплектования для информирования.

"Нет, сообщать об этом ТЦК не нужно", — заверил гражданина адвокат Юрий Айвазян.

