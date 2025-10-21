Когда надо сообщать ТЦК об изменениях в паспорте

Изменение в паспорте — надо ли уведомлять ТЦК
После изменений в личном состоянии военнообязанные граждане должны сообщать о них в территориальные центры комплектования. Но далеко не все изменения в паспорте интересуют ТЦК.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Уведомление в ТЦК
Военнообязанные граждане Украины, состоящие на воинском учете, имеют определенные законодательством обязательства перед территориальными центрами комплектования.
Например, они должны сообщать в ТЦК о тех или иных изменениях в личном состоянии.
Скажем, нужно информировать территориальный центр комплектования об изменении места регистрации/проживания и рождения детей.
Но есть и такие изменения, о которых сообщать не нужно.
Какое изменение в паспорте не интересует ТЦК
К юристам обратился военнообязанный гражданин, который в 27 лет вклеил фотографию, которую нужно было вклеить в 25-летнем возрасте.
Мужчина поинтересовался, нужно ли ему посетить территориальный центр комплектования для информирования.
"Нет, сообщать об этом ТЦК не нужно", — заверил гражданина адвокат Юрий Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, о каких изменениях украинцы должны сообщать ТЦК обязательно.
Добавим, мы сообщали о том, нужно ли уведомлять ТЦК о покупке недвижимости.
