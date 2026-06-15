Зміна типу відстрочки: юристи мають позитивну практику роботи з ТЦК

Подача документів на відстрочку в ЦНАПі. Фото: cnaprv.gov.ua

Відстрочку від мобілізації можна оформити лише за однією причиною. Але останнім часом з’явилася можливість зміни одного типу відстрочки на іншу, без анулювання першої і оформлення другої з нуля. Юристи запевняють, що існують реальні випадки такої зміни без перерви у самому факті відстрочки.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація і відстрочки

В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаного населення. Цей процес розпочався після оголошення воєнного стану на усій території країни, 24 лютого 2022 року.

Частина військовозобов’язаних громадян має законне право на уникнення призову до ЗСУ. Закон про мобілізацію надає їм можливості оформити відстрочку.

Існує ціла низка причин для отримання відстрочки від мобілізації. Але кілька причин одночасно використати неможливо, це забороняється законом.

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Зміна відстрочки уже можлива

До юристів звернувся громадянин, який має відстрочку як студент вітчизняного навчального вишу. При цьому чоловік хоче замінити її на відстрочку за іншої підстави (третьої групи інвалідності), яка з’явилася пізніше.

Громадянин поцікавився, чи можлива зміна типу відстрочки без скасування однієї і оформлення другої, тобто без проміжку, під час якого його можуть мобілізувати. Юристи, коментуючи цю ситуацію, запевнили, що зараз уже подібні випадки фіксуються.

Адвокат В’ячеслав Кирда наголосив: "Маю успішну практику скасування відстрочки по навчанню та перехід на інший тип відстрочки. Але наразі це доволі нестандартна практика". Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив можливість такого варіанту: "В мене була позитивна практика, коли особа з інвалідністю подала до ЦНАП рішення експертної команди і їй змінили тип відстрочки".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чому ТЦК може відмовити у бронюванні після відстрочки.

Бронювання надається військовозобов’язаним громадянам, які працюють на критично важливих для вітчизняної економіки підприємствах. Громадянин має право отримати бронь, але не у випадку наявності чинної відстрочки. В такій ситуації територіальний центр комплектування відмовить у бронюванні.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як оформити відстрочку на підставі бронювання.

Дві відстрочки від мобілізації з різних причин не можуть бути чинними у одного військовозобов’язаного громадянина паралельно. Тож треба спочатку дочекатися закінчення відстрочки, а потім оформлювати бронювання.