Изменение типа отсрочки: у юристов есть положительный опыт работы с ТЦК

Подача документов на отсрочку в ЦПАУ. Фото: cnaprv.gov.ua

Отсрочку от мобилизации можно оформить только по одной причине. Однако в последнее время появилась возможность сменить один тип отсрочки на другой, без аннулирования первой и оформления второй с нуля. Юристы уверяют, что существуют реальные случаи такой смены без перерыва в самом факте отсрочки.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация и отсрочки

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанного населения. Этот процесс начался после объявления военного положения на всей территории страны 24 февраля 2022 года.

Часть военнообязанных граждан имеет законное право на освобождение от призыва в ВСУ. Закон о мобилизации предоставляет им возможность оформить отсрочку.

Существует целый ряд причин для получения отсрочки от мобилизации. Но несколько причин одновременно использовать невозможно, это запрещено законом.

Читайте также:

Изменение отсрочки уже возможно

К юристам обратился гражданин, имеющий отсрочку как студент отечественного вуза. При этом мужчина хочет заменить ее на отсрочку по другому основанию (третьей группе инвалидности), которое появилось позже.

Гражданин поинтересовался, возможна ли смена типа отсрочки без отмены одной и оформления второй, то есть без промежутка, во время которого его могут мобилизовать. Юристы, комментируя эту ситуацию, заверили, что сейчас уже фиксируются подобные случаи.

Адвокат Вячеслав Кирда подчеркнул: "У меня есть успешная практика отмены отсрочки по обучению и перехода на другой тип отсрочки. Но пока это довольно нестандартная практика". Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил возможность такого варианта: "У меня была положительная практика, когда человек с инвалидностью подал в ЦПАУ решение экспертной комиссии, и ему изменили тип отсрочки".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, почему ТЦК может отказать в бронировании после отсрочки.

Бронирование предоставляется военнообязанным гражданам, работающим на критически важных для отечественной экономики предприятиях. Гражданин имеет право получить бронирование, но не в случае наличия действующей отсрочки. В такой ситуации территориальный центр комплектования откажет в бронировании.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, как оформить отсрочку на основании бронирования.

Две отсрочки от мобилизации по разным причинам не могут действовать одновременно у одного военнообязанного гражданина. Поэтому нужно сначала дождаться окончания отсрочки, а затем оформлять бронирование.