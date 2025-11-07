Як змінити вид відстрочки без візиту до ТЦК — нові правила з 1 листопада

Черга в ЦНАП. Фото: Дарницька РДА

Українці, які уже мають чинне бронювання, але хочуть змінити вид відстрочки, наприклад, через наявність дитини з інвалідністю, можуть подати відповідні документи через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Іти до місцевого територіального центру комплектування і соціальної підтримки з таким запитом вже не потрібно.

Про це розповілив юристи у відповіді на запитання громадянина.

"Ви можете подати документи на відстрочку через ЦНАП. Жодних обмежень у Вашому випадку не існує", — пояснив юрист Юрій Айвазян

Якщо ж у людини вже є чинне бронювання, система "Резерв+" може не дозволяти оформити новий тип відстрочки, поки попередній не анульовано роботодавцем. У такій ситуації, за словами юриста, найкраще звернутися саме до ЦНАП, який може змінити тип відстрочки вручну.

"Єдиний неприємний момент, який може мати місце — це відмова комісії у наданні відстрочки на підставі того, що в Вас вже є оформлена відстрочка, й остання не анульована роботодавцем", — пояснив юрист.

Чому для оформлення чи зміни відстрочки треба йти у ЦНАП, а не ТЦК

З 1 листопада 2025 року особисто звертатися до ТЦК для оформлення або продовження відстрочки більше не потрібно. Усі документи подаються через ЦНАП, що має спростити та пришвидшити процедуру.

