Зміна типу відстрочки через нову причину — коли треба йти в ТЦК

Зміна типу відстрочки через нову причину — коли треба йти в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 06:30
Оновлено: 06:53
Як змінити вид відстрочки без візиту до ТЦК — нові правила з 1 листопада
Черга в ЦНАП. Фото: Дарницька РДА

Українці, які уже мають чинне бронювання, але хочуть змінити вид відстрочки,  наприклад, через наявність дитини з інвалідністю, можуть подати відповідні документи через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Іти до місцевого територіального центру комплектування і соціальної підтримки з таким запитом вже не потрібно. 

Про це розповілив юристи у відповіді на запитання громадянина.

Читайте також:

Чи можна змінювати відстрочку через зміну обставин, які й дозволили її оформити?

"Ви можете подати документи на відстрочку через ЦНАП. Жодних обмежень у Вашому випадку не існує", — пояснив юрист Юрій Айвазян

Якщо ж у людини вже є чинне бронювання, система "Резерв+" може не дозволяти оформити новий тип відстрочки, поки попередній не анульовано роботодавцем. У такій ситуації, за словами юриста, найкраще звернутися саме до ЦНАП, який може змінити тип відстрочки вручну.

"Єдиний неприємний момент, який може мати місце — це відмова комісії у наданні відстрочки на підставі того, що в Вас вже є оформлена відстрочка, й остання не анульована роботодавцем", — пояснив юрист.

Чому для оформлення чи зміни відстрочки треба йти у ЦНАП, а не ТЦК

З 1 листопада 2025 року особисто звертатися до ТЦК для оформлення або продовження відстрочки більше не потрібно. Усі документи подаються через ЦНАП, що має спростити та пришвидшити процедуру.

Нагадаємо, педагоги мають право оформити відстрочку і без візитів до ТЦК та ЦНАП — як працює  система AIKOM-2.

Також юристи пояснили, чи може подати документи на оформлення відстрочки хтось інший замість вас. 

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
