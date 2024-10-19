Спеціальні звання в Україні - як змінюють спецзвання на військові

Зміна спецзвань на військові — як це відбувається
Під час загальної мобілізації до ЗСУ можуть мобілізувати колишніх співробітників силових структур. Їхні спецзвання мають бути змінені на військові в результаті спеціальної переатестації.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Мобілізація ветеранів силових структур
До Збройних сил України в умовах повномасштабної війни та загальної мобілізації можуть призвати колишніх співробітників інших силових структур, які мають власну систему звань.
До юристів звернувся громадянин із питанням: "Чи змінюється звання осіб, які мають спеціальні військові звання (і звільнилися з відповідних органів), з початком служби у ЗСУ".
Переатестація силовиків у ЗСУ
Адвокат Юрій Айвазян, відповідаючи на це питання, зазначив, що після прийняття на військову службу громадян, які мають спеціальні звання, зароблені у інших силових структурах, для них проводиться переатестація із присвоєнням військових звань.
"Переатестація проводиться з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів, рівня освіти, досвіду служби та відповідності посаді, на яку їх призначено", — підкреслив юрист.
Нагадаємо, що колишніх співробітників силових структур можуть мобілізувати навіть тоді, коли вони уже вийшли на пенсію.
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