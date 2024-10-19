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Зміна спецзвань на військові — як це відбувається

19 жовтня 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Спеціальні звання в Україні - як змінюють спецзвання на військові
Мобілізовані українці. Фото: Генштаб ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Під час загальної мобілізації до ЗСУ можуть мобілізувати колишніх співробітників силових структур. Їхні спецзвання мають бути змінені на військові в результаті спеціальної переатестації.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До Збройних сил України в умовах повномасштабної війни та загальної мобілізації можуть призвати колишніх співробітників інших силових структур, які мають власну систему звань.

До юристів звернувся громадянин із питанням: "Чи змінюється звання осіб, які мають спеціальні військові звання (і звільнилися з відповідних органів), з початком служби у ЗСУ".

Переатестація силовиків у ЗСУ

Адвокат Юрій Айвазян, відповідаючи на це питання, зазначив, що після прийняття на військову службу громадян, які мають спеціальні звання, зароблені у інших силових структурах, для них проводиться переатестація із присвоєнням військових звань.

"Переатестація проводиться з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів, рівня освіти, досвіду служби та відповідності посаді, на яку їх призначено", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, що колишніх співробітників силових структур можуть мобілізувати навіть тоді, коли вони уже вийшли на пенсію.

Додамо, ми писали про те, як отримати офіцерське звання після військової кафедри.

МВС офіцерське звання військовозобов'язані мобілізація ДБР СБУ

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