Специальные звания в Украине - как меняют спецзвания на военные

Мобилизированные украинцы. Фото: Генштаб ВСУ

Во время всеобщей мобилизации в ВСУ могут мобилизовать бывших сотрудников силовых структур. Их спецзвания должны быть изменены на военные в результате специальной переаттестации.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Вооруженные силы Украины в условиях полномасштабной войны и общей мобилизации могут призвать бывших сотрудников других силовых структур, имеющих собственную систему званий.

К юристам обратился гражданин с вопросом: "Изменяется ли звание лиц, которые имеют специальные воинские звания (и уволились из соответствующих органов), с началом службы в ВСУ".

Переаттестация силовиков в ВСУ

Адвокат Юрий Айвазян, отвечая на этот вопрос, отметил, что после принятия на военную службу граждан, имеющих специальные звания, заработанные в других силовых структурах, для них проводится переаттестация с присвоением воинских званий.

"Переаттестация проводится с учетом их специальных званий или классных чинов, уровня образования, опыта службы и соответствия должности, на которую они назначены", — подчеркнул юрист.

Напомним, что бывшие сотрудники силовых структур могут мобилизовать даже тогда, когда они уже вышли на пенсию.

Добавим, что мы писали о том, как получить офицерское звание после военной кафедры.