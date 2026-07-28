Зміна роботи та відстрочка: за яких умов необов'язково йти до ТЦК

Чоловіки біля військкомату, працівники ТЦК та СП. Фото ілюстративне: УНІАН, hromadske. Колаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Українці, які змінили робоче місце, можуть не поспішати із візитом до військкомату. У більшості випадків громадянам не треба особисто повідомляти про нову посаду. Головне, щоб нова робота також давала законне право на звільнення від призову.

Про це 26 липня повідомив Львівський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Хто інформує ТЦК про зміну роботи

Законодавство покладає обов'язок щодо ведення військового обліку на місця роботи: підприємства, установи та організації. Роботодавці самостійно надсилають відомості про прийняття нових працівників, їхнє звільнення чи інші кадрові перестановки.

"Зміна місця роботи не позбавляє права на відстрочку, якщо нове місце працевлаштування також відповідає встановленим законом вимогам, а ви маєте право на її отримання", — зазначили в регіональному ТЦК та СП.

У разі переходу людини на нову роботу відстрочка не продовжується і не переоформлюється автоматично, але залишається чинною, якщо нова робота теж відповідає законодавчим критеріям, які надають на неї право. Якщо у працівника виникають сумніви щодо чинності даних, фахівці радять звернутися до кадровика на підприємстві або напряму до військкомату.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що до ТЦК та СП можуть викликати навіть тих, кого вже виключили з обліку. Не виключається, що громадянину періодично доведеться взаємодіяти з військкоматом. А от на облік його, згідно з чинним законодавством, уже не повернуть.

Також Новини.LIVE з посиланням на Київський міський ТЦК та СП писав про алгоритм добровільного призову. Добровольці взаємодіють безпосередньо з обраною військовою частиною. На проходження ВЛК їх направляє не військкомат, а командир.