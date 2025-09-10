Відстрочка після зміни роботи — коли ТЦК анулює відстрочку

Працівник ТЦК перевіряє інформацію. Фото: "АрміяInform"

Якщо військовозобов’язаний громадянин, який має відстрочку від мобілізації через роботу в навчальному закладі, змінить місце роботи, він втратить право на відстрочку. Це має статися протягом тижня після того, як ТЦК отримає інформацію про звільнення громадянина.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Термін для скасування відстрочки

До юристів звернувся громадянин, який мав оформлену відстрочку як педагогічний працівник.

Чоловік поцікавився, як швидко анулюють його відстрочку після звільнення з навчального закладу.

"Ваша відстрочка повинна бути скасована протягом тижня після того, як роботодавець повідомить ТЦК про Ваше звільнення", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Перевірка підстав для відстрочки від ТЦК

Юрист також пояснив, як і в які терміни відбувається перевірка працівниками ТЦК підстав на відстрочку від мобілізації.

За словами Айвазяна, ця перевірка протягом п’яти днів

Але починається вона лише у наступних випадках:

подання військовозобов’язаним заяви про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період;

видання указу Президента України про проведення мобілізації (продовження строку проведення мобілізації);

надходження звернення органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування;

отримання офіційної інформації (повідомлення) про втрату особою законних підстав для відстрочки.

