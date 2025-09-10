Отсрочка после смены работы — когда ТЦК аннулирует отсрочку

Смена работы — как быстро ТЦК аннулирует отсрочку
Если военнообязанный гражданин, который имеет отсрочку от мобилизации из-за работы в учебном заведении, изменит место работы, он потеряет право на отсрочку. Это должно произойти в течение недели после того, как ТЦК получит информацию об увольнении гражданина.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Срок для отмены отсрочки
К юристам обратился гражданин, который имел оформленную отсрочку как педагогический работник.
Мужчина поинтересовался, как быстро аннулируют его отсрочку после увольнения из учебного заведения.
"Ваша отсрочка должна быть отменена в течение недели после того, как работодатель сообщит ТЦК о Вашем увольнении", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Проверка оснований для отсрочки от ТЦК
Юрист также объяснил, как и в какие сроки происходит проверка работниками ТЦК оснований на отсрочку от мобилизации.
По словам Айвазяна, эта проверка в течение пяти дней
Но начинается она только в следующих случаях:
- представление военнообязанным заявления о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период;
- издание указа Президента Украины о проведении мобилизации (продление срока проведения мобилизации);
- поступления обращения органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления;
- получение официальной информации (сообщения) о потере лицом законных оснований для отсрочки.
