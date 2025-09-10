Видео
Смена работы — как быстро ТЦК аннулирует отсрочку

Смена работы — как быстро ТЦК аннулирует отсрочку

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 00:30
Отсрочка после смены работы — когда ТЦК аннулирует отсрочку
Работник ТЦК проверяет информацию. Фото: "АрміяInform"

Если военнообязанный гражданин, который имеет отсрочку от мобилизации из-за работы в учебном заведении, изменит место работы, он потеряет право на отсрочку. Это должно произойти в течение недели после того, как ТЦК получит информацию об увольнении гражданина.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Срок для отмены отсрочки

К юристам обратился гражданин, который имел оформленную отсрочку как педагогический работник.

Мужчина поинтересовался, как быстро аннулируют его отсрочку после увольнения из учебного заведения.

"Ваша отсрочка должна быть отменена в течение недели после того, как работодатель сообщит ТЦК о Вашем увольнении", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Проверка оснований для отсрочки от ТЦК

Юрист также объяснил, как и в какие сроки происходит проверка работниками ТЦК оснований на отсрочку от мобилизации.

По словам Айвазяна, эта проверка в течение пяти дней

Но начинается она только в следующих случаях:

  • представление военнообязанным заявления о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период;
  • издание указа Президента Украины о проведении мобилизации (продление срока проведения мобилизации);
  • поступления обращения органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления;
  • получение официальной информации (сообщения) о потере лицом законных оснований для отсрочки.

Напомним, мы ранее писали о том, какие есть причины для аннулирования отсрочки от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли аннулировать бронирование за несовпадение данных в "Резерв+".

мобилизация отсрочка ТЦК и СП военнообязанные аннулирование
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
