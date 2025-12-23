Зміна прописки без інформування ТЦК — яке покарання загрожує військовозобов'язаним за таке порушення

Військовозобов’язаний у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Звягельський районний ТЦК та СП/Facebook

У разі зміни місця проживання військовозобов'язані мають повідомити про це ТЦК та СП упродовж семи днів. Ігнорування цієї вимоги призведе до штрафу.

Про це в коментарі виданню "Факти" повідомила адвокаь, юрист практики вирішення судових спорів RELIANCE Ірина Цибко.

Як покарають за зміну прописки без попередження військкомату

Громадян, які переїхали на нову квартиру або взагалі в інший регіон, але не повідомили про це ТЦК та СП, притягнуть до адміністративної відповідальності. Йдеться про штраф у розмірі від 17 тисяч гривень до 25,5 тисячі гривень.

"Представники ТЦК мають право винести постанову на штраф дистанційно, якщо інформація про зміну вашої адреси вже зафіксована в інших державних реєстрах, але ви не з'явилися для оновлення облікової картки протягом тижня", — пояснила правознавиця.

Якщо переїзд відбувся в межах населеного пункту, де громадянин проживав раніше, зареєструватися за новою адресою можна в застосунку "Резерв+". Для цього достатньо завантажити застосунок, авторизуватися через систему BankID і внести актуальну адресу у відповідне поле профілю. Якщо змінюється не лише адреса, а регіон проживання, доведеться відвідати ТЦК та СП особисто. При собі в такому разі для треба мати внутрішній паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, приписне посвідчення або військовий квиток, офіційний документ, що підтверджує нову прописку.

Нагадаємо, деякі чоловіки призовного віку можуть виїжджати за кордон навіть під час воєнного стану. Зокрема, це стосується тих, хто має інвалідність.

Також ми повідомляли, що люди з інвалідністю мають право на відстрочку. Ті, хто ними опікується, теж може отримати відтермінування призову.