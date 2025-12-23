Изменение прописки без информирования ТЦК — какое наказание грозит военнообязанным за такое нарушение

Военнообязанный в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Звягельский районный ТЦК и СП/Facebook

В случае изменения места жительства военнообязанные должны сообщить об этом ТЦК и СП в течение семи дней. Игнорирование этого требования приведет к штрафу.

Об этом в комментарии изданию "Факты" сообщила адвокат, юрист практики разрешения судебных споров RELIANCE Ирина Цыбко.

Граждан, которые переехали на новую квартиру или вообще в другой регион, но не сообщили об этом ТЦК и СП, привлекут к административной ответственности. Речь идет о штрафе в размере от 17 тысяч гривен до 25,5 тысячи гривен.

"Представители ТЦК имеют право вынести постановление на штраф дистанционно, если информация об изменении вашего адреса уже зафиксирована в других государственных реестрах, но вы не =5=≈явились для обновления учетной карточки в течение недели", — пояснила правовед.

Если переезд состоялся в пределах населенного пункта, где гражданин проживал ранее, зарегистрироваться по новому адресу можно в приложении "Резерв+". Для этого достаточно загрузить приложение, авторизоваться через систему BankID и внести актуальный адрес в соответствующее поле профиля. Если меняется не только адрес, а регион проживания, придется посетить ТЦК и СП лично. При себе в таком случае для надо иметь внутренний паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, приписное удостоверение или военный билет, официальный документ, подтверждающий новую прописку.

Напомним, некоторые мужчины призывного возраста могут выезжать за границу даже во время военного положения. В частности, это касается тех, кто имеет инвалидность.

Также мы сообщали, что люди с инвалидностью имеют право на отсрочку. Те, кто о них заботится, тоже может получить отсрочку призыва.