Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Смена прописки — как накажут, если не уведомить ТЦК

Смена прописки — как накажут, если не уведомить ТЦК

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 04:30
Изменение прописки без информирования ТЦК — какое наказание грозит военнообязанным за такое нарушение
Военнообязанный в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Звягельский районный ТЦК и СП/Facebook

В случае изменения места жительства военнообязанные должны сообщить об этом ТЦК и СП в течение семи дней. Игнорирование этого требования приведет к штрафу.

Об этом в комментарии изданию "Факты" сообщила адвокат, юрист практики разрешения судебных споров RELIANCE Ирина Цыбко.

Реклама
Читайте также:

Как накажут за смену прописки без предупреждения военкомата

Граждан, которые переехали на новую квартиру или вообще в другой регион, но не сообщили об этом ТЦК и СП, привлекут к административной ответственности. Речь идет о штрафе в размере от 17 тысяч гривен до 25,5 тысячи гривен.

"Представители ТЦК имеют право вынести постановление на штраф дистанционно, если информация об изменении вашего адреса уже зафиксирована в других государственных реестрах, но вы не =5=≈явились для обновления учетной карточки в течение недели", — пояснила правовед.

Если переезд состоялся в пределах населенного пункта, где гражданин проживал ранее, зарегистрироваться по новому адресу можно в приложении "Резерв+". Для этого достаточно загрузить приложение, авторизоваться через систему BankID и внести актуальный адрес в соответствующее поле профиля. Если меняется не только адрес, а регион проживания, придется посетить ТЦК и СП лично. При себе в таком случае для надо иметь внутренний паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, приписное удостоверение или военный билет, официальный документ, подтверждающий новую прописку.

Напомним, некоторые мужчины призывного возраста могут выезжать за границу даже во время военного положения. В частности, это касается тех, кто имеет инвалидность.

Также мы сообщали, что люди с инвалидностью имеют право на отсрочку. Те, кто о них заботится, тоже может получить отсрочку призыва.

штрафы прописка военный учет ТЦК и СП военнообязанные место жительства
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации