Зміна місця проживання: в старий ТЦК іти не потрібно, як все відбувається

Громадяни в ТЦК, перевірка документів військового обліку. Фото: УНІАН, "Суспільне Полтава"

Любомир Кучер редактор, юрист

Якщо громадянин змінює місце державної реєстрації, йому потрібно спочатку відповідним чином змінити місце військового обліку. При цьому іти в старий територіальний центр комплектування не потрібно. Також ця зміна не має вплинути на відстрочку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік в ТЦК

Громадяни чоловічої статі, починаючи з 17-річного віку, мають стояти на військовому обліку. Військовим обліком займається територіальний центр комплектування за територіальністю, тобто за адресою проживання чи реєстрації громадянина.

Зміна місця проживання, формального чи фактичного, тягне за собою і зміну місця військового обліку. Більш того, громадянин не зможе зареєструватися на новому місці в ЦНАП без попереднього візиту до ТЦК.

Територіальний центр комплектування, орієнтуючись на документи про зміну місця проживання (договір купівлі-продажу нерухомості чи оренди квартири / кімнати), має взяти таку особу на облік. Тільки після цього громадянин може направлятися до ЦНАП і оформлювати там державну реєстрацію.

В ТЦК іти не треба, а відстрочка не зникне

До юристів звернувся громадянин, який змінює місце реєстрації. Чоловік поцікавився, чи потрібно йому іти в старий ТЦК за документами, а також тим, чи збережеться його відстрочка, надана на час навчання.

Юрист Владислав Дерій зазначив, що хвилюватися за відстрочку немає підстав: "Відстрочка не зникне. Вона прив'язана не до Вашої паперової особової справи в конкретному ТЦК, а до Вашого електронного профілю в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". Оскільки дані в "Резерв+" підтягуються саме з "Оберегу", Ваша відстрочка залишатиметься активною та легітимною, незалежно від того, в якому ТЦК Ви зараз перебуваєте на обліку".

Щодо візиту до ТЦК, з якого громадянин має знятися з обліку, то тут, підкреслив Дерій, візит не потрібен: "Вам не потрібно фізично відвідувати поточний ТЦК, зніматися там з обліку і везти справу в руках на нове місце. Згідно з чинним Порядком організації та ведення військового обліку (Постанова КМУ №1487), ця процедура для громадян зараз максимально спрощена".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що потрібно зробити під час зміни місця проживання в межах одного міста.

Військовозобов’язаний громадянин повинен повідомляти в ТЦК про зміни у особистих даних. Це, зокрема, зміна адреси проживання. Якщо ця зміна відбулася в межах одного населеного пункту, громадянин може і не відвідувати ТЦК.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що зміна адреси після надсилання повістки ТЦК неможлива.

Військовозобов’язаний громадянин може змінити адресу проживання, вказану у військово-обліковому документі. Але це можна зробити до моменту надсилання територіальним центром комплектування повістки. У випадку, коли повістка уже відправлена ТЦК, зміна адреси нічого не змінить.