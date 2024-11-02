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Жорін розповів про своє ставлення до рейдів ТЦК

2 листопада 2024 20:06
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Жорін розповів, як ставиться до рейдів ТЦК
Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Фото: скриншот
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін вважає, що рейди з боку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зумовлені небажанням українців ставати на облік. Він додав, що військові мають вдосталь можливостей, щоб призивати потрібних їм спеціалістів.

Про це Жорін сказав в інтерв'ю проєкту "Розмова".

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"Ми повинні говорити, що ми самі створили для себе ситуацію, що тепер спостерігаємо за такими процесами. Як суспільство ми не дали такої реакції, якої вимагають обставини на сьогоднішній день", — пояснив Жорін.

Командир наголосив, що рейди ТЦК відбуваються через те, що військовозобов'язані свідомо не стають на облік.

"Рейди ТЦК свідчать про те, що людина свідомо не стала на облік", — підкреслив військовий.

Командир звернув увагу, що у разі виконання українцями їх обов'язків питання, кого призивати, не стояло б.

"Маючи повний облік призовного населення, нам би не були потрібні рейди ТЦК. Ми призивали би тих, хто нам треба. По віку, по статі, по професії. Але такої змоги ми не маємо, бо на цей облік свідомо не стали", — вважає Жорін.

Нагадаємо, нещодавно Максим Жорін висловився з приводу збільшення кількості випадків СЗЧ та назвав метод, яким можна владнати цю проблему щонайменше на 50%. 

Також військовий закликав готувати Дніпропетровську область до оборони

Україна Максим Жорін війна в Україні Третя штурмова бригада ЗСУ

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