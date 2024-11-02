Жорин рассказал, как относится к рейдам ТЦК

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. Фото: скриншот

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин считает, что рейды со стороны работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки обусловлены нежеланием украинцев становиться на учет. Он добавил, что военные имеют достаточно возможностей, чтобы призывать нужных им специалистов.

Об этом Жорин сказал в интервью проекту "Розмова".

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Рейды ТЦК

"Мы должны говорить, что мы сами создали для себя ситуацию, которая сейчас наблюдается за такими процессами. Как общество мы не дали такой реакции, какой требуют обстоятельства на сегодняшний день", — пояснил Жорин.

Командир подчеркнул, что рейды ТЦК проходят из-за того, что военнообязанные сознательно не становятся на учет.

"Рейды ТЦК свидетельствуют о том, что человек сознательно не стал на учет", — подчеркнул военный.

Командир обратил внимание, что в случае выполнения украинцами их обязанностей вопрос, кого призывать, не стоял бы.

"Имея полный учет призывного населения, нам бы не были нужны рейды ТЦК. Мы призывали бы тех, кто нам нужен. По возрасту, по полу, по профессии. Но такой возможности у нас нет, потому что на этот учет сознательно не стали", — считает Жорин.

Напомним, недавно Максим Жорин высказался по поводу увеличения количества случаев СОЧ и назвал метод, которым можно решить эту проблему по меньшей мере на 50%.

Также военный призвал готовить Днепропетровскую область к обороне.