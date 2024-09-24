Мобілізація в Україні — на Львівщині чоловіка призвали на службу попри бронювання

Представники ТЦК спілкуються із чоловіком на вулиці. Ілюстративне фото: facebook.com/lvivobltck

У Львівській області ТЦК мобілізував чоловіка, попри наявність у нього бронювання. Суд визнав призов незаконним.

Про це стало відомо з вироку, який було опубліковано у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Обставини справи

У Львівській області ТЦК мобілізував працівника, який мав бронювання, попри його наявність.

Звернувся до суду 39-річний житель Львівщини, якого мобілізували в березні цього року. Він заявив, що його призов був незаконним, оскільки, прийшовши для оновлення своїх даних і маючи бронювання, його відправили на військову службу без можливості залишити ТЦК.

Представник військового комісаріату стверджував, що документи були оформлені неналежно, через що право на бронювання було втрачено. Адже під час перевірки начебто встановили, що у документі невірно вказана його військово-облікова спеціальність і йому б не мали дати бронь.

Через помилки у ВОС його бронювання скасували і призвали його на військову службу.

Рішення суду

Суддя Зіновій Гавдик після розгляду справи встановив, що в наказі Мінекономіки військово-облікова спеціальність позивача вказана правильно. Жодних доказів про помилковість цієї інформації не було надано.

Суд повністю задовольнив позов, визнав призов незаконним та скасував його. Рішення може бути оскаржене.

Нагадаємо, на Волині у селищі Ратне чоловік сприяв безпідставному виключенню з військового обліку 14 офіцерів запасу. Суд призначив йому 17 тисяч гривень штрафу.

У Києві охоронець житлового комплексу "Софіївський квартал" неодноразово попереджав мешканців про приходи працівників ТЦК та СП. Суд обрав йому покарання.