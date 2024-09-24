Мобилизация в Украине — на Львовщине мужчину призвали на службу, несмотря на бронирование

Жителя Львовщины мобилизовали, несмотря на бронирование — какое решение суда
Во Львовской области ТЦК мобилизовал мужчину, несмотря на наличие у него бронирования. Суд признал призыв незаконным.
Об этом стало известно из приговора, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.
Обстоятельства дела
Во Львовской области ТЦК мобилизовал работника, который имел бронирование, несмотря на его наличие.
Обратился в суд 39-летний житель Львовщины, которого мобилизовали в марте этого года. Он заявил, что его призыв был незаконным, поскольку, придя для обновления своих данных и имея бронирование, его отправили на военную службу без возможности покинуть ТЦК.
Представитель военного комиссариата утверждал, что документы были оформлены ненадлежащим образом, из-за чего право на бронирование было потеряно. Ведь во время проверки якобы установили, что в документе неверно указана его военно-учетная специальность и ему бы не должны были дать бронь.
Из-за ошибок в ВОС его бронирование отменили и призвали его на военную службу.
Решение суда
Судья Зиновий Гавдик после рассмотрения дела установил, что в приказе Минэкономики военно-учетная специальность истца указана правильно. Никаких доказательств об ошибочности этой информации не было предоставлено.
Суд полностью удовлетворил иск, признал призыв незаконным и отменил его. Решение может быть обжаловано.
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