Мобилизация в Украине — на Львовщине мужчину призвали на службу, несмотря на бронирование

Представители ТЦК общаются с мужчиной на улице. Иллюстративное фото: facebook.com/lvivobltck

Во Львовской области ТЦК мобилизовал мужчину, несмотря на наличие у него бронирования. Суд признал призыв незаконным.

Об этом стало известно из приговора, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.

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Обстоятельства дела

Во Львовской области ТЦК мобилизовал работника, который имел бронирование, несмотря на его наличие.

Обратился в суд 39-летний житель Львовщины, которого мобилизовали в марте этого года. Он заявил, что его призыв был незаконным, поскольку, придя для обновления своих данных и имея бронирование, его отправили на военную службу без возможности покинуть ТЦК.

Представитель военного комиссариата утверждал, что документы были оформлены ненадлежащим образом, из-за чего право на бронирование было потеряно. Ведь во время проверки якобы установили, что в документе неверно указана его военно-учетная специальность и ему бы не должны были дать бронь.

Из-за ошибок в ВОС его бронирование отменили и призвали его на военную службу.

Решение суда

Судья Зиновий Гавдик после рассмотрения дела установил, что в приказе Минэкономики военно-учетная специальность истца указана правильно. Никаких доказательств об ошибочности этой информации не было предоставлено.

Суд полностью удовлетворил иск, признал призыв незаконным и отменил его. Решение может быть обжаловано.

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