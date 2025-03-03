Жителя Буковини мобілізували попри бронювання — що вирішив суд

Суддівський молоток. Ілюстративне фото: freepik

На Буковині працівник агрохолдингу скасував свій призов на військову службу під час мобілізації. При цьому він мав бронювання.

Про це говориться у вироку Чернівецького окружного адміністративного суду.

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Деталі справи

Як зазначено в рішенні, опублікованому в судовому реєстрі у лютому 2025 року, до суду звернувся мобілізований житель Буковини. Він повідомив, що працював водієм в агрохолдингу, мав відстрочку від призову та діюче бронювання до листопада 2024 року.

Однак 9 вересня 2024 року ТЦК направив його на ВЛК, де його визнали придатним до військової служби та мобілізували, незважаючи на наявність бронювання. Позивач вимагав скасування свого призову та висновку ВЛК, оскільки, за його словами, медичний огляд "фактично не проводився".

Представник ТЦК подав відзив на позов, в якому заявив, що мобілізований не надав документів, які б підтверджували його право на відстрочку. Справу розглянув суддя Василь Левицький, проаналізувавши всі надані докази та аргументи сторін.

З матеріалів справи випливає, що позивач був заброньований як працівник агрохолдингу з лютого 2024 року. Бронювання діяло до серпня 2024 року, після чого автоматично продовжилося ще на три місяці — до листопада. Роботодавець неодноразово надсилав до ТЦК листи щодо бронювання працівника. Суддя наголосив, що ТЦК зобов’язані перевіряти право військовозобов’язаних на відстрочку.

Що вирішив суд

"Під час розгляду справи по суті відповідач не надав належні та допустимі докази проведення перевірки про наявність чи відсутність у позивача права на відстрочку від призову за мобілізацією, ураховуючи відповідне повідомлення збоку позивача", — вказано у рішенні суду.

Також у вироку зазначено, що необізнаність відповідача про наявність у позивача права на відстрочку від призову не спростовує того факту, що позивач не підлягав призову на військову службу під час мобілізації.

Суддя частково задовольнив позов буковинця, визнавши протиправним та скасувавши наказ про його призов на військову службу під час мобілізації. Рішення суду ще можна оскаржити.

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