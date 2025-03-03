Жителя Буковины мобилизовали несмотря на бронирование - что решил суд

Судейский молоток. Иллюстративное фото: freepik

На Буковине работник агрохолдинга отменил свой призыв на военную службу по мобилизации. При этом он имел бронирование.

Об этом говорится в приговоре Черновицкого окружного административного суда.

Читайте также:

Детали дела

Как указано в решении, опубликованном в судебном реестре в феврале 2025 года, в суд обратился мобилизованный житель Буковины. Он сообщил, что работал водителем в агрохолдинге, имел отсрочку от призыва и действующее бронирование до ноября 2024 года.

Однако 9 сентября 2024 года ТЦК направил его на ВВК, где его признали годным к военной службе и мобилизовали, несмотря на наличие бронирования. Истец требовал отмены своего призыва и заключения ВВК, поскольку, по его словам, медицинский осмотр "фактически не проводился".

Представитель ТЦК подал отзыв на иск, в котором заявил, что мобилизованный не предоставил документов, подтверждающих его право на отсрочку. Дело рассмотрел судья Василий Левицкий, проанализировав все предоставленные доказательства и аргументы сторон.

Из материалов дела следует, что истец был забронирован как работник агрохолдинга с февраля 2024 года. Бронирование действовало до августа 2024 года, после чего автоматически продлилось еще на три месяца — до ноября. Работодатель неоднократно направлял в ТЦК письма о бронировании работника. Судья отметил, что ТЦК обязаны проверять право военнообязанных на отсрочку.

Что решил суд

"При рассмотрении дела по существу ответчик не предоставил надлежащие и допустимые доказательства проведения проверки о наличии или отсутствии у истца права на отсрочку от призыва по мобилизации, учитывая соответствующее сообщение со стороны истца", — указано в решении суда.

Также в приговоре указано, что неосведомленность ответчика о наличии у истца права на отсрочку от призыва не опровергает того факта, что истец не подлежал призыву на военную службу по мобилизации.

Судья частично удовлетворил иск буковинца, признав противоправным и отменив приказ о его призыве на военную службу по мобилизации. Решение суда еще можно обжаловать.

Напомним, на Львовщине мужчина более года был в СЗЧ, поскольку должен был ухаживать за больной бабушкой. Он получил тюремный срок.

Также мы писали, что в Киевской области директор больницы помогал уклонисту.