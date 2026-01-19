Відео
Україна
Жінки-медики — чи обов'язково іти до ТЦК для обліку

Жінки-медики — чи обов'язково іти до ТЦК для обліку

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 21:40
Військовий облік жінок - чи мають жінки самі йти в ТЦК
Українські медики. Фото: Івано-Франківська ЦМКЛ

Жінки, які мають медичну освіту, можуть перебувати на військовому обліку. Але для цього потрібна відповідна дія з боку територіального центру комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Жінка не має сама іти в ТЦК

Жінки в Україні не є військовозобов’язаними особами, на відміну від деяких інших країн світу, скажімо, Ізраїлю.

Та деякі громадянки все ж можуть потрапити на військовий облік. Це стосується, зокрема, тих жінок, які мають медичну освіту.

До юристів звернулася жінка, яка пояснила, що на роботі (в лікарні) сказали їй піти у територіальний центр комплектування і стати на облік самостійно.

Громадянка поцікавилася, наскільки законним є такий наказ керівництва лікарні.

"Вас не можуть відправити з роботи ставати на військовий облік", — запевнив жінку адвокат Юрій Айвазян.

Що може зробити роботодавець

Юрист пояснив, що для такого року жінка-медик має отримати повістку від ТЦК.

"Все, що може зробити Ваш роботодавець — це повідомити про те, що Ви працюєте у лікарні", — зазначив Айвазян.

А от якщо після цього територіальний центр комплектування надішле такій громадянці повістку, тоді вона вже муситиме з’явитися у ТЦК і стати на облік.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого з жінок не приймуть до лав ЗСУ навіть за умови добровільного їхнього бажання.

Додамо, ми повідомляли про те, якою є головна умова зарахування жінки-доброволиці до армії.

медики жінки військовий облік ТЦК та СП лікарня
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
