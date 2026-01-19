Військовий облік жінок - чи мають жінки самі йти в ТЦК

Жінки-медики — чи обов'язково іти до ТЦК для обліку
Жінки, які мають медичну освіту, можуть перебувати на військовому обліку. Але для цього потрібна відповідна дія з боку територіального центру комплектування.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Жінка не має сама іти в ТЦК
Жінки в Україні не є військовозобов’язаними особами, на відміну від деяких інших країн світу, скажімо, Ізраїлю.
Та деякі громадянки все ж можуть потрапити на військовий облік. Це стосується, зокрема, тих жінок, які мають медичну освіту.
До юристів звернулася жінка, яка пояснила, що на роботі (в лікарні) сказали їй піти у територіальний центр комплектування і стати на облік самостійно.
Громадянка поцікавилася, наскільки законним є такий наказ керівництва лікарні.
"Вас не можуть відправити з роботи ставати на військовий облік", — запевнив жінку адвокат Юрій Айвазян.
Що може зробити роботодавець
Юрист пояснив, що для такого року жінка-медик має отримати повістку від ТЦК.
"Все, що може зробити Ваш роботодавець — це повідомити про те, що Ви працюєте у лікарні", — зазначив Айвазян.
А от якщо після цього територіальний центр комплектування надішле такій громадянці повістку, тоді вона вже муситиме з’явитися у ТЦК і стати на облік.
