Военный учет женщин - должны ли женщины сами идти в ТЦК

Украинские медики. Фото: Ивано-Франковская ЦГКБ

Женщины, которые имеют медицинское образование, могут находиться на воинском учете. Но для этого нужно соответствующее действие со стороны территориального центра комплектования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Женщина не должна сама идти в ТЦК

Женщины в Украине не являются военнообязанными лицами, в отличие от некоторых других стран мира, скажем, Израиля.

Но некоторые гражданки все же могут попасть на воинский учет. Это касается, в частности, тех женщин, которые имеют медицинское образование.

К юристам обратилась женщина, которая объяснила, что на работе (в больнице) сказали ей пойти в территориальный центр комплектования и стать на учет самостоятельно.

Гражданка поинтересовалась, насколько законным является такой приказ руководства больницы.

"Вас не могут отправить с работы становиться на воинский учет", — заверил женщину адвокат Юрий Айвазян.

Что может сделать работодатель

Юрист пояснил, что для такого года женщина-медик должна получить повестку от ТЦК.

"Все, что может сделать Ваш работодатель — это сообщить о том, что Вы работаете в больнице", — отметил Айвазян.

А вот если после этого территориальный центр комплектования пришлет такой гражданке повестку, тогда она уже должна будет явиться в ТЦК и стать на учет.

