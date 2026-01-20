Відео
Україна
Головна ТЦК Жінка била військового ТЦК дорожнім знаком — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 01:03
Жінка перешкоджала мобілізації — як її покарав суд
Конфлікт жінки з військовослужбовцем. Фото ілюстративне: ШІ

Жителька Виноградова Закарпатської області перешкоджала діяльності ЗСУ в умовах воєнного стану. Жінка вчинила фізичне насильство відносно військовослужбовців і намагалася зірвати мобілізаційні заходи в Берегівському районі. Її засудили до ув'язнення, але замінили покарання іспитовим строком.

Про це йдеться у вироку, який Виноградівський районний суд Закарпатської області виніс 16 вересня минулого року.

Читайте також:

Деталі справи 

Згідно із судовими матеріалами, 16 жовтня 2024 року на околиці села Шаланки Берегівського району військовослужбовці ТЦК та СП разом зі співробітником Нацполіції перевіряли військово-облікові документи у громадян призовного віку. Місцеві жителі відреагували на мобілізаційну групу агресивно, почали кричати на військових і поліцейського, звинувачуючи їх у "незаконній мобілізації". Фігурантка разом з іншими людьми спочатку розпочала словесний конфілікт, підбурювала натовп і знімала інцидент на відео. Згодом вона перейшла до застосування фізичної сили: схопила дерев'яну опору дорожнього знаку Stop і намагалася вдарити нею одного з військових, коли ж це не вдалося, завдала ударів іншому представнику мобілізаційної групи. 

Рішення суду

Обвинувачена повністю визнала свою провину. Жінку засудили до п'яти років ув'язнення, але замінили покарання двома роками іспитового строку. Крім того, вона має сплатити понад десять тисяч гривень процесуальних витрат.

Нагадаємо, житель Тернопільщини відмовився від мобілізації. За це він проведе три роки у в'язниці.

Також ми повідомляли, що на Полтавщині офіцер тричі тікав зі служби. Йому призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

суд мобілізація покарання ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
