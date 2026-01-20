Видео
Главная ТЦК Женщина била военного ТЦК дорожным знаком — приговор суда

Женщина била военного ТЦК дорожным знаком — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 01:03
Женщина препятствовала мобилизации — как ее наказал суд
Конфликт женщины с военнослужащим. Фото иллюстративное: ИИ

Жительница Виноградова Закарпатской области препятствовала деятельности ВСУ в условиях военного положения. Женщина совершила физическое насилие в отношении военнослужащих и пыталась сорвать мобилизационные мероприятия в Береговском районе. Ее приговорили к заключению, но заменили наказание испытательным сроком.

Об этом говорится в приговоре, который Виноградовский районный суд Закарпатской области вынес 16 сентября прошлого года.

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, 16 октября 2024 года на окраине села Шаланки Береговского района военнослужащие ТЦК и СП вместе с сотрудником Нацполиции проверяли военно-учетные документы у граждан призывного возраста. Местные жители отреагировали на мобилизационную группу агрессивно, начали кричать на военных и полицейского, обвиняя их в "незаконной мобилизации".

Фигурантка вместе с другими людьми сначала начала словесный конфиликт, подстрекала толпу и снимала инцидент на видео. Впоследствии она перешла к применению физической силы: схватила деревянную опору дорожного знака Stop и пыталась ударить ею одного из военных, когда же это не удалось, нанесла удары другому представителю мобилизационной группы.

Решение суда

Обвиняемая полностью признала свою вину. Женщину приговорили к пяти годам заключения, но заменили наказание двумя годами испытательного срока. Кроме того, она должна оплатить более десяти тысяч гривен процессуальных издержек.

Напомним, житель Тернопольщины отказался от мобилизации. За это он проведет три года в тюрьме.

Также мы сообщали, что на Полтавщине офицер трижды убегал со службы. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

суд мобилизация наказание ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
