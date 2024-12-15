Українців попередили про технічні роботи в реєстрі "Оберіг"

Реєстр "Оберіг". Фото: Новини.LIVE

У реєстрі військовозобовʼязаних "Оберіг" у понеділок, 16 грудня, будуть проводити технічні роботи. Тому може бути тимчасово недоступною функція оновлення військово-облікового документа.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram.

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"16 грудня із 00:00 до 06:00 години триватимуть технічні роботи у реєстрі військовозобовʼязаних "Оберіг". Оновлення електронного військового документа у застосунку "Резерв+" може бути тимчасово недоступним", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони порекомендували військовозобов'язаним заздалегідь завантажити PDF електронного військового документа на випадок перевірки працівниками ТЦК та СП. Там зазначили, що після завершенню технічних робіт усі сервіси працюватимуть у штатному режимі.

Скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, у 2025 році до реєстру "Оберіг" планують долучити ще чотири інформаційно-комунікаційних системи.

Крім того, реєстр "Оберіг" тепер автоматично наповнюється даними з Єдиного демографічного реєстру та системи ДМС.