Українців попередили про технічні роботи в реєстрі "Оберіг"

Завтра реєстр Оберіг тимчасово не працюватиме — причина
У реєстрі військовозобовʼязаних "Оберіг" у понеділок, 16 грудня, будуть проводити технічні роботи. Тому може бути тимчасово недоступною функція оновлення військово-облікового документа.
Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram.
Роботи в реєстрі "Оберіг"
"16 грудня із 00:00 до 06:00 години триватимуть технічні роботи у реєстрі військовозобовʼязаних "Оберіг". Оновлення електронного військового документа у застосунку "Резерв+" може бути тимчасово недоступним", — йдеться у повідомленні.
У Міноборони порекомендували військовозобов'язаним заздалегідь завантажити PDF електронного військового документа на випадок перевірки працівниками ТЦК та СП. Там зазначили, що після завершенню технічних робіт усі сервіси працюватимуть у штатному режимі.
Нагадаємо, у 2025 році до реєстру "Оберіг" планують долучити ще чотири інформаційно-комунікаційних системи.
Крім того, реєстр "Оберіг" тепер автоматично наповнюється даними з Єдиного демографічного реєстру та системи ДМС.
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