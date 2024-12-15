Украинцев предупредили о технических работах в реестре "Оберег"

Реестр "Оберіг". Фото: Новини.LIVE

В реестре военнообязанных "Оберіг" в понедельник, 16 декабря, будут проводить технические работы. Поэтому функция обновления военно-учетного документа может быть временно недоступна.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.

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Работы в реестре "Оберіг"

"16 декабря с 00:00 до 06:00 часов будут продолжаться технические работы в реестре военнообязанных "Оберіг". Обновление электронного военного документа в приложении "Резерв+" может быть временно недоступно", — говорится в сообщении.

В Минобороны порекомендовали военнообязанным заранее загрузить PDF электронного военного документа на случай проверки работниками ТЦК и СП. Там отметили, что по завершении технических работ все сервисы будут работать в штатном режиме.

Скриншот поста Минобороны

Напомним, в 2025 году в реестр "Оберіг" планируют подключить еще четыре информационно-коммуникационных системы.

Кроме того, реестр "Оберіг" теперь автоматически наполняется данными из Единого демографического реестра и системы ДМС.