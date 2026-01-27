Мобілізація засуджених - коли ТЦК не має права мобілізувати таких осіб

Перевірка документів групою оповіщення ТЦК. Фото: "Четверта влада"

Громадянин, який був засуджений за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, не може бути мобілізований до ЗСУ. Юристи пояснили, які документи варто мати при собі для пред’явлення групі оповіщення ТЦК.

Про написали це на порталі "Юристи.UA".

Коли мобілізація засудженого неможлива

В Україні продовжується загальна мобілізація, під яку частково підпадають навіть громадяни, які були засуджені за різні злочини.

До юристів звернувся громадянин, який отримав умовний вирок за ст.114-1 ч.1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Чоловік поцікавився, чи справді його не можуть призвати до лав ЗСУ.

"Виключення з військового обліку у даному випадку вже не здійснюється, але Вас не мають права мобілізувати", — зазначив у коментарі громадянину адвокат В’ячеслав Кирда.

Які документи варто мати на випадок зустрічі із ТЦК

Кирда пояснив також, що треба робити у такій ситуації, аби не мати проблем із групами оповіщення ТЦК.

"Рекомендую носити із собою всі документи", — зазначив адвокат.

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян підтвердив неможливість мобілізації у такій ситуаціїї.

"Так, обов'язково майте при собі вирок суду та можете навіть роздрукувати норму пункту 4 Постанови КМУ №560, яка прямо визначає, що Вас не мають права мобілізувати, оскільки Ви засуджені за відповідною статтею", — наголосив Айвазян.

