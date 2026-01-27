Відео
Україна
Головна ТЦК Засуджений на умовний термін — коли ТЦК не мобілізує

Засуджений на умовний термін — коли ТЦК не мобілізує

Дата публікації: 27 січня 2026 06:30
Мобілізація засуджених - коли ТЦК не має права мобілізувати таких осіб
Перевірка документів групою оповіщення ТЦК. Фото: "Четверта влада"

Громадянин, який був засуджений за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, не може бути мобілізований до ЗСУ. Юристи пояснили, які документи варто мати при собі для пред’явлення групі оповіщення ТЦК.

Про написали це на порталі "Юристи.UA".

Коли мобілізація засудженого неможлива

В Україні продовжується загальна мобілізація, під яку частково підпадають навіть громадяни, які були засуджені за різні злочини.

До юристів звернувся громадянин, який отримав умовний вирок за ст.114-1 ч.1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Чоловік поцікавився, чи справді його не можуть призвати до лав ЗСУ.

"Виключення з військового обліку у даному випадку вже не здійснюється, але Вас не мають права мобілізувати", — зазначив у коментарі громадянину адвокат В’ячеслав Кирда.

Які документи варто мати на випадок зустрічі із ТЦК

Кирда пояснив також, що треба робити у такій ситуації, аби не мати проблем із групами оповіщення ТЦК.

"Рекомендую носити із собою всі документи", — зазначив адвокат.

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян підтвердив неможливість мобілізації у такій ситуаціїї.

"Так, обов'язково майте при собі вирок суду та можете навіть роздрукувати норму пункту 4 Постанови КМУ №560, яка прямо визначає, що Вас не мають права мобілізувати, оскільки Ви засуджені за відповідною статтею", — наголосив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якою є процедура мобілізації засуджених громадян.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можливою є мобілізація громадян із непогашеною судимістю.

суд мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані засуджені
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
