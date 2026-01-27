Видео
Осужденный на условный срок — когда ТЦК не мобилизует

Осужденный на условный срок — когда ТЦК не мобилизует

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 06:30
Мобилизация осужденных - когда ТЦК не имеет права мобилизовать таких лиц
Проверка документов группой оповещения ТЦК. Фото: "Четверта влада"

Гражданин, который был осужден за препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины, не может быть мобилизован в ВСУ. Юристы объяснили, какие документы следует иметь при себе для предъявления группе оповещения ТЦК.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Когда мобилизация осужденного невозможна

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, под которую частично подпадают даже граждане, которые были осуждены за различные преступления.

К юристам обратился гражданин, который получил условный приговор по ст.114-1 ч.1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований).

Мужчина поинтересовался, действительно ли его не могут призвать в ряды ВСУ.

"Исключение из воинского учета в данном случае уже не осуществляется, но Вас не имеют права мобилизовать", — отметил в комментарии гражданину адвокат Вячеслав Кирда.

Какие документы следует иметь на случай встречи с ТЦК

Кирда объяснил также, что надо делать в такой ситуации, чтобы не иметь проблем с группами оповещения ТЦК.

"Рекомендую носить с собой все документы", — отметил адвокат.

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян подтвердил невозможность мобилизации в такой ситуации.

"Да, обязательно имейте при себе приговор суда и можете даже распечатать норму пункта 4 Постановления КМУ №560, которая прямо определяет, что Вас не имеют права мобилизовать, поскольку Вы осуждены по соответствующей статье", — отметил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, какова процедура мобилизации осужденных граждан.

Добавим, мы сообщали о том, возможна ли мобилизация граждан с непогашенной судимостью.

суд мобилизация ТЦК и СП военнообязанные осужденные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
