Мобилизация осужденных - когда ТЦК не имеет права мобилизовать таких лиц

Осужденный на условный срок — когда ТЦК не мобилизует
Гражданин, который был осужден за препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины, не может быть мобилизован в ВСУ. Юристы объяснили, какие документы следует иметь при себе для предъявления группе оповещения ТЦК.
Когда мобилизация осужденного невозможна
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, под которую частично подпадают даже граждане, которые были осуждены за различные преступления.
К юристам обратился гражданин, который получил условный приговор по ст.114-1 ч.1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований).
Мужчина поинтересовался, действительно ли его не могут призвать в ряды ВСУ.
"Исключение из воинского учета в данном случае уже не осуществляется, но Вас не имеют права мобилизовать", — отметил в комментарии гражданину адвокат Вячеслав Кирда.
Какие документы следует иметь на случай встречи с ТЦК
Кирда объяснил также, что надо делать в такой ситуации, чтобы не иметь проблем с группами оповещения ТЦК.
"Рекомендую носить с собой все документы", — отметил адвокат.
Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян подтвердил невозможность мобилизации в такой ситуации.
"Да, обязательно имейте при себе приговор суда и можете даже распечатать норму пункта 4 Постановления КМУ №560, которая прямо определяет, что Вас не имеют права мобилизовать, поскольку Вы осуждены по соответствующей статье", — отметил Айвазян.
