Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Застаріла тимчасова непридатність від ТЦК: за кордон не пустять

Застаріла тимчасова непридатність від ТЦК: за кордон не пустять

Ua ru
Дата публікації: 6 травня 2026 06:30
Застаріла тимчасова непридатність від ТЦК: за кордон не пустять
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Тимчасово непридатні громадяни не підлягають мобілізації. Також їм дозволено виїжджати за кордон. Але тимчасова непридатність не може тривати більше 12 місяців з дня ухвалення рішення ВЛК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Придатність до військової служби

Визначення придатності військовозобов’язаного громадянина до військової служби є результатом військово-лікарської комісії. Якщо у громадянина немає проблем зі здоров’ям, він буде визнаний придатним.

Можливі й інші статуси, наприклад, придатний до служби у частинах забезпечення, ТЦК, військових вишах та інших тилових структурах. Також громадянина можуть визнати взагалі непридатним до військової служби.

Крім того, непридатність можуть надавати тимчасово, на певний термін. Такий статус громадянин може отримати після хірургічної операції чи серйозного захворювання.

Читайте також:

Тимчасова непридатність не може тривати кілька років

До юристів звернувся громадянин, який раніше отримав тимчасову непридатність. Але, за його ж власними словами, чоловік проходив ВЛК, за результатами якої був визнаний тимчасово непридатним, ще 2018 року.

Громадянин поцікавився, чи випустять його за кордон в такій ситуації. Юрист Євген Корнійчук, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "Ви не маєте права на перетин кордону".

Корнійчук пояснив, чому виїзд за кордон такому громадянину заборонений: "Відповідно до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" строк надання відстрочки тимчасово непридатному є від 6 до 12 місяців". Таким чином, тимчасова непридатність, надана ще 2018 року, на 2026-й давно перестала діяти.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, які два документи потрібні для виїзду за кордон 18-22-річних громадян.

Один із документів це військово-обліковий документ, у паперовій чи електронній формі. Він пред’являється за вимогою представника Державної прикордонної служби. 

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи потрібна ВЛК для виїзду за кордон з відстрочкою.

У ситуації з відстрочкою вирішальне значення має не дата проходження ВЛК, а наявність законної підстави для виїзду та її відображення в реєстрах. Якщо у громадянина оформлена відстрочка у зв’язку із загибеллю близького родича під час війни, і вона належним чином внесена до облікових даних, саме це є основною підставою для перетину кордону.

мобілізація виїзд за кордон тимчасово непридатний
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації