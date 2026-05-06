Застаріла тимчасова непридатність від ТЦК: за кордон не пустять

Тимчасово непридатні громадяни не підлягають мобілізації. Також їм дозволено виїжджати за кордон. Але тимчасова непридатність не може тривати більше 12 місяців з дня ухвалення рішення ВЛК.

Придатність до військової служби

Визначення придатності військовозобов’язаного громадянина до військової служби є результатом військово-лікарської комісії. Якщо у громадянина немає проблем зі здоров’ям, він буде визнаний придатним.

Можливі й інші статуси, наприклад, придатний до служби у частинах забезпечення, ТЦК, військових вишах та інших тилових структурах. Також громадянина можуть визнати взагалі непридатним до військової служби.

Крім того, непридатність можуть надавати тимчасово, на певний термін. Такий статус громадянин може отримати після хірургічної операції чи серйозного захворювання.

Тимчасова непридатність не може тривати кілька років

До юристів звернувся громадянин, який раніше отримав тимчасову непридатність. Але, за його ж власними словами, чоловік проходив ВЛК, за результатами якої був визнаний тимчасово непридатним, ще 2018 року.

Громадянин поцікавився, чи випустять його за кордон в такій ситуації. Юрист Євген Корнійчук, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "Ви не маєте права на перетин кордону".

Корнійчук пояснив, чому виїзд за кордон такому громадянину заборонений: "Відповідно до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" строк надання відстрочки тимчасово непридатному є від 6 до 12 місяців". Таким чином, тимчасова непридатність, надана ще 2018 року, на 2026-й давно перестала діяти.

Один із документів це військово-обліковий документ, у паперовій чи електронній формі. Він пред’являється за вимогою представника Державної прикордонної служби.

У ситуації з відстрочкою вирішальне значення має не дата проходження ВЛК, а наявність законної підстави для виїзду та її відображення в реєстрах. Якщо у громадянина оформлена відстрочка у зв’язку із загибеллю близького родича під час війни, і вона належним чином внесена до облікових даних, саме це є основною підставою для перетину кордону.