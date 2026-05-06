Устаревшая временная непригодность от ТЦК: за границу не пустят

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Временно непригодные граждане не подлежат мобилизации. Также им разрешено выезжать за границу. Но временная непригодность не может длиться более 12 месяцев со дня принятия решения ВВК.

Пригодность к военной службе

Определение годности военнообязанного гражданина к военной службе является результатом военно-врачебной комиссии. Если у гражданина нет проблем со здоровьем, он будет признан годным.

Возможны и другие статусы, например, годен к службе в частях обеспечения, ТЦК, военных вузах и других тыловых структурах. Также гражданина могут признать вообще непригодным к военной службе.

Кроме того, непригодность могут предоставлять временно, на определенный срок. Такой статус гражданин может получить после хирургической операции или серьезного заболевания.

Временная непригодность не может длиться несколько лет

К юристам обратился гражданин, который ранее получил временную непригодность. Но, по его же собственным словам, мужчина проходил ВВК, по результатам которой был признан временно непригодным, еще в 2018 году.

Гражданин поинтересовался, выпустят ли его за границу в такой ситуации. Юрист Евгений Корнийчук, комментируя эту ситуацию, отметил: "Вы не имеете права на пересечение границы".

Корнийчук объяснил, почему выезд за границу такому гражданину запрещен: "В соответствии со ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" срок предоставления отсрочки временно непригодному является от 6 до 12 месяцев". Таким образом, временная непригодность, предоставленная еще в 2018 году, на 2026-й давно перестала действовать.

Один из документов это военно-учетный документ, в бумажной или электронной форме. Он предъявляется по требованию представителя Государственной пограничной службы.

Один из документов это военно-учетный документ, в бумажной или электронной форме. Он предъявляется по требованию представителя Государственной пограничной службы.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, нужна ли ВВК для выезда за границу с отсрочкой.

В ситуации с отсрочкой решающее значение имеет не дата прохождения ВВК, а наличие законного основания для выезда и его отражение в реестрах. Если у гражданина оформлена отсрочка в связи с гибелью близкого родственника во время войны, и она надлежащим образом внесена в учетные данные, именно это является основным основанием для пересечения границы.