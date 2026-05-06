Устаревшая временная непригодность от ТЦК: за границу не пустят

Дата публикации 6 мая 2026 06:30
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Временно непригодные граждане не подлежат мобилизации. Также им разрешено выезжать за границу. Но временная непригодность не может длиться более 12 месяцев со дня принятия решения ВВК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Пригодность к военной службе

Определение годности военнообязанного гражданина к военной службе является результатом военно-врачебной комиссии. Если у гражданина нет проблем со здоровьем, он будет признан годным.

Возможны и другие статусы, например, годен к службе в частях обеспечения, ТЦК, военных вузах и других тыловых структурах. Также гражданина могут признать вообще непригодным к военной службе.

Кроме того, непригодность могут предоставлять временно, на определенный срок. Такой статус гражданин может получить после хирургической операции или серьезного заболевания.

Временная непригодность не может длиться несколько лет

К юристам обратился гражданин, который ранее получил временную непригодность. Но, по его же собственным словам, мужчина проходил ВВК, по результатам которой был признан временно непригодным, еще в 2018 году.

Гражданин поинтересовался, выпустят ли его за границу в такой ситуации. Юрист Евгений Корнийчук, комментируя эту ситуацию, отметил: "Вы не имеете права на пересечение границы".

Корнийчук объяснил, почему выезд за границу такому гражданину запрещен: "В соответствии со ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" срок предоставления отсрочки временно непригодному является от 6 до 12 месяцев". Таким образом, временная непригодность, предоставленная еще в 2018 году, на 2026-й давно перестала действовать.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие два документа нужны для выезда за границу 18-22-летних граждан.

Один из документов это военно-учетный документ, в бумажной или электронной форме. Он предъявляется по требованию представителя Государственной пограничной службы.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, нужна ли ВВК для выезда за границу с отсрочкой.

В ситуации с отсрочкой решающее значение имеет не дата прохождения ВВК, а наличие законного основания для выезда и его отражение в реестрах. Если у гражданина оформлена отсрочка в связи с гибелью близкого родственника во время войны, и она надлежащим образом внесена в учетные данные, именно это является основным основанием для пересечения границы.

