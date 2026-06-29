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Головна ТЦК Зарахування в резерв ТЦК можливе тільки відразу після звільнення

Зарахування в резерв ТЦК можливе тільки відразу після звільнення

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 06:30
Зарахування в резерв ТЦК можливе тільки відразу після звільнення
Строковики, яких зараховували до резерву. Фото: "АрміяInform"

У категорію резервістів потрапляють громадяни після військової служби. Але зарахування громадянина в резерв можна тільки відразу після закінчення служби в ЗСУ. Заднім числом це зробити неможливо.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік і статуси громадян

На військовому обліку в Україні перебувають перш за все громадяни чоловічої статі. Вік перебування на військовому обліку починається в рік настання 17-річчя, а закінчується після 60 років.

У громадян на військовому обліку є різні статуси, з різними наслідками. Перший статус це призовник, у такому статусі (який припиняє діяти в 25 років) громадянина не можуть мобілізувати.

Після досягнення 25-річного віку призовник перетворюється на військовозобов’язаного. Після цього його можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

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В резервісти заднім числом не зараховують

Також існує окрема категорія резервістів. Сюди потрапляють ті громадяни, які раніше проходили військову службу. На резервістів накладаються певні обмеження, скажімо, у питаннях бронювання.

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, чи міг її чоловік, який служив строкову службу в 2005 році, потрапити у резервісти зараз. Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що, якщо це і могло сталося, то тільки тоді, коли громадянин відслужив строкову.

Адвокат Ярослав Турчин зазначив: "Особу мають зараховувати в резервісти в особливий період одразу після демобілізації, а не через 21 рік. На той час (2005 рік) таких вимог не було. Зараз заднім числом людину не мають права зараховувати в резерв та змінювати категорію обліку з військовозобов’язаних".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що до оперативного резерву можуть записати тих, хто не служив.

До оперативного резерву першої і другої черги зараховують громадян, які перебувають на військовому обліку і проходили раніше військову службу. Та у деяких випадках до ОР можуть потрапити і ті, хто не служив. Це зазвичай відбувається на добровільно-контрактній основі.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що офіцер запасу не потрапить у оперативний резерв.

Громадяни, які під час навчання у вищому навчальному закладі пройшли курс на військовій кафедрі, отримують звання офіцера (лейтенанта) запасу. Юристи пояснили, що цей процес не є ідентичним строковій військовій службі. Тож офіцера запасу не можуть автоматично зарахувати до оперативного резерву.

військовий облік строковики резерв
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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